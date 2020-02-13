Чт, 13.02.2020
Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Владимир Зеленский
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Таллинн избавляется от троллейбусов: к 2035 году останутся только трамваи и электроавтобусы

Таллинн избавляется от троллейбусов: к 2035 году останутся только трамваи и электроавтобусы

Троллейбус

ФОТО: Andres Haabu / Postimees

К 2035 году весь общественный транспорт в Таллинне перейдет на электрический привод, т.е. пассажиров будут обслуживать исключительно электроавтобусы и трамваи, а от троллейбусов город решил к этому сроку избавиться, пишет Rus.ERR.

Эти изменения произойдут в рамках взятого Таллинном курса на повышение экологичности общественного транспорта.

На первом этапе произойдет отказ от дизельного топлива к 2025 году, для чего город заключил договор о покупке 350 автобусов с газовыми двигателями, первая сотня из которых выйдет на линии уже в этом году.

Однако и эта мера рассматривается только как переходная на пути к полностью электрическому транспорту, состоящему из трамваев и электроавтобусов. Троллейбусы в течение последующих десяти лет постепенно исчезнут с городских улиц.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ