Таллинн избавляется от троллейбусов: к 2035 году останутся только трамваи и электроавтобусы

Эти изменения произойдут в рамках взятого Таллинном курса на повышение экологичности общественного транспорта.

На первом этапе произойдет отказ от дизельного топлива к 2025 году, для чего город заключил договор о покупке 350 автобусов с газовыми двигателями, первая сотня из которых выйдет на линии уже в этом году.