Сыырумаа сделает из Батарейной тюрьмы второй Ротерманни

Развитием квартала Ротерманни Сыырумаа сумел убедить всех в том, что он умеет уважительно относиться к историческим зданиям и дарить им достойную жизнь. Если раньше специалисты по охране памятников старины беспокоились о будущем Батарейной тюрьмы, то после того, как было озвучено имя его нового владельца, они вздохнули с облегчением, пишет Postimees.

«В центре Таллинна есть одно место, которое мне очень нравится. Это квартал Ротерманни, где очень удачно сочетается новое и старое. Я надеюсь, что следующее такое место будет здесь, - сказал министр государственного управления Яак Ааб. - Мне очень приятно, что в истории Батарейной морской крепости, наконец-то, начался новый этап. Два года назад, являясь министром госуправления, я предложил правительству разработать план развития этого комплекса. Пришлось дважды сходить на заседание кабинета министров, но после длительных обсуждений мое предложение было одобрено и сейчас мы видим первые плоды этого решения. С помощью аукциона Riigi Kinnisvara нашел серьезного разработчика, который доказал свою компетенцию в предыдущих проектах. Я искренне убежден, что Батарейная морская крепость станет одной из жемчужин Таллинна».

Урмас Сыырумаа. ФОТО: Madis Veltman

Специалист по охране памятников старины счастлив

Тем, что Батарейной тюрьмой теперь займется Сыырумаа, очень доволен заведующий Таллиннским отделом охраны памятников старины Борис Дубовик. Сырумаа сотрудничал со специалистами этой сферы при развитии Ротерманни и до покупки Батарейной тюрьмы провел консультации с ними.

«Прежде чем покупать Батарейную тюрьму, Сыырумаа пришел ко мне, - рассказал Дубовик. - Мне вспомнились "Три сестры", которые когда-то принадлежали городу и, по крайней мере, десять лет пустовали и разрушались. В итоге горуправа решила продать их. Меня тогда охватила паника: это один из символов Старого города, как его можно продать».

Но тогда к Дубовику пришел предприниматель Тармо Сумберг и сказал, что хочет купить этот комплекс зданий и построить в нем отель. «Наше сотрудничество с Сумбергом было замечательным, и в результате мы имеем прекрасный пятизвездочный отель в Старом городе», - вспомнил он.

Похожая история и с Сыырумаа: «Мы поговорили с ним о том, что он хочет сделать с Батарейной тюрьмой, что можно сделать со зданиями для пожизненных заключенных и так далее. Я хочу, чтобы там сохранились нары и все остальное, о чем мы условились. Поэтому сегодня для меня счастливый день. Я верю, что через шесть лет Батарейная тюрьма будет приведена в порядок».

Батарейная тюрьма. ФОТО: Raigo Pajula

Шесть лет в запасе

У Дубовика было еще одно требование к Сыырумаа. «На окраине Старого города у нас есть орудийная башня Толстая Маргарита, в которой все очень красиво сделано и демонстрируются всевозможные предметы, но, к сожалению, нет ни одной пушки. А поскольку мы имеем дело с Батарейной морской крепостью, я попросил позаботиться о том, чтобы там экспонировались хотя бы две связанные с морем пушки», - сказал специалист по охране памятников старины, добавив, что Сыырумаа пообещал исполнить его желание.

«У нас осталось чуть меньше шести лет, а это означает, что нельзя потратить ни одного дня впустую. Первый этап таков, что мы хотим уже этой весной отдать как можно больше пространства в пользование горожан, - заявил Сыырумаа. - Падающие предметы уберем, обезопасим все вокруг, расчистим двор, чтобы можно было открыть там летние кафе. Я хочу, чтобы у людей была причина сюда приходить, может быть, послушать хорошую музыку, посмотреть театральную постановку. Хочу, чтобы Батарейная тюрьма использовалась таким образом пару лет, до того, как там начнется реальное строительство».

Он добавил, что на проектировку и другую подготовительную работу может уйти два года, оставшееся время понадобится на строительство. «Нас могут ждать всевозможные сюрпризы. Речь идет о довольно старом здании, и если мы начнем там копать, могут возникнуть всевозможные нуждающиеся в изучении вещи, которые остановят строительство», - подчеркнул Сырумаа.