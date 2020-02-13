Руководитель Больничной кассы: денег всегда хотелось бы иметь больше

День руководителя Больничной кассы Райна Лаане начинается с прогулки с собакой, которая просится на улицу иногда уже в пять утра. Для моциона с четвероногим другом Лаане использует пятикилометровый круг, чтобы обдумать идеи, на которые не хватает рабочего времени.

- Работа у вас напряженная, как выдерживает здоровье?

- За здоровье я не беспокоюсь и добился поставленной цели: после Рождества имел нормальный вес в соответствии с индексом массы тела. Идея Кассы здоровья хорошо повлияла на всю команду.

- То есть переименование Больничной кассы в Кассу здоровья в этом году осуществится?

- Да, я считаю, что в имени заложена большая сила: о чем думаешь, то и делаешь.

- Сколько на переименование будет потрачено, в последний раз говорили о 200 000 евро?

- Сейчас говорим о сумме в пять раз меньшей. Ручки со старым названием будем использовать до тех пор, пока не закажем новые. В социальных сетях мы уже работаем под названием "Касса здоровья". Мы говорим о здоровье, чтобы не оставить в беде тех, кому его нужно поправить.

- Обязанность финансирования лечения исходит из закона.

- В здравоохранении деньгами не разбрасываются, но человек и сам может сделать многое для того, каким будет его здоровье. Правда, есть особые случаи, - спортивные травмы или генетические заболевания - которые не поддаются контролю человека, но каждый может сам следить за тем, что и сколько он потребляет, как двигается и спит, сколько общается с приятными людьми. В конце концов, это изменение образа мыслей, которое не купишь ни за какие деньги.

Увеличившиеся очереди к врачам и репутация Больничной кассы. ФОТО: Pm

- Какова роль Больничной кассы в изменении мыслей людей?

- Я часто вижу, что здравоохранение – это политика, а медицина – бизнес, но нигде не употребляется слово «человек». И все же я настроен оптимистично в отношении того, что нам удастся построить здравоохранение, сосредоточенное на человеке.

- Что это означает - сосредоточенность на человеке?

- Я провел в конторе основательную разъяснительную работу: мы взяли письма, которые отправляем, и посмотрели свежим взглядом, насколько они понятны - о каком решении идет речь, является ли ответ положительным или отрицательным, почему мы пришли к такому решению? В письме должны содержаться и статьи законов, и объяснение, как обжаловать наше решение, но это мы оставляем на самый конец. Людей интересует другое: попадут ли они к врачу, получат ли лечение. В словах есть нюансы: выражение «врачебная помощь» принижает заслуги медсестер, работников по уходу, тех, кто готовит еду... Будто их работа ничего не стоит.

- Каким словом можно было назвать всех?

- «Медицинский работник» звучит нескладно, может быть, нужно объявить конкурс на поиск новых названийв.

- Что вы думаете о слове «медик»?