Руководитель Больничной кассы: денег всегда могло бы быть больше

- Люди должны быть менее критичными?

- Это вопрос на миллион долларов: правильные пациенты в правильное время должны оказываться у правильного врача. Громкоголосые с простой проблемой идут в ЭМО, а другие с более тяжелыми недугами ждут приема у семейного врача, откуда их тут же отправляют в больницу. Вернемся на ту точку, что попытаемся объяснить людям, куда нужно обращаться.

- Совет БК поставил амбициозные цели, например, поднять уровень вакционированных детей до 94 процентов.

- Сейчас многие исключаемые вакцинами болезни исчезли, и я верю в основанную на науке медицину. В то же время, есть группа людей, которая верит в другое. Результат достигается через родителей, врачей и школьных медсестер.

- Согласно плану скрининговых обследований, в этом году на обследования по раннему выявлению рака груди и шейки матки должны прийти 73 процента, слепой кишки – 64 процента приглашенных, в позапрошлом году процент участия составил 53, 45 и 50 процентов соответственно. Что вы собираетесь сделать иначе?

- Скрининговые обследования мы финансируем только для застрахованных, но они должны быть предназначены для всех. В финансовом плане это не такая большая сумма, скорее речь идет об изменении мировоззрения. Я считаю, что рак нужно лечить скорее рано, чем поздно, поскольку результат окажется лучше и дешевле.

- Может быть, скорее нужна медицинская страховка для всех?

- ВОЗ очень советует политикам подумать об этом. Насколько я знаю, в ближайшие недели министр социальных дел должен прийти в кабинете министров с предложением, в котором есть разные сценарии и сроки раздачи медицинской страховки.

- Что вы сами думаете о такой идее?

- В мире есть два распространенных сценария: в Великобритании имеется универсальная страховка для всех, в Германии помощь получают те, кто платит. В первом случае покрытие шире, а во втором выше качество. Конечно, хотелось бы и того, и другого. Если снять ограничения, поначалу возникнет большой спрос, длинные очереди, а после перелечение, но здоровье населения не обязательно станет лучше.

- Человеку нужны в медицине направляющие, которые знали бы, когда и куда нужно идти?

- Мы как раз проводим пилотный проект, в рамках которого путь лечения переживших инсульт пациентов составляется так, чтобы им не нужно было метаться между больницами, а вне зависимости от места жительства они могли как можно быстрее попасть в крупную больницу для разжижения тромба, а закончив активное лечение, сразу попасть на восстановительное.

- Кажется, что модели лечения будущего стоят больше, но очереди к врачам-специалистам увеличиваются уже сейчас.

- Да, технически, конечно. Раньше даты приема в больницах открывались за три, теперь за четыре месяца. Сейчас меньше тех, кто прежде не мог попасть в очередь, поскольку не было свободного времени. Иногда время ожидания больше из-за самого человека, если он хочет попасть к конкретному врачу, хотя имеются свободные номерки на следующую неделю к врачу той же специализации.

- Вы изучали, как много направлений к врачам-специалистам уже сейчас не вмещаются в очереди?

- Вмещается все больше. В конце декабря мы видели в системе 4000 аннулированных приемов, которые смогли использовать другие люди. Кроме того, мы могли аннулировать брони 1400 пациентов, ушедших к ангелам, поскольку умершим врачи уже не нужны.

- Как часто вы находите тех, кто злоупотребляет деньгами Больничной кассы?

- В торговле обычно воруют один-два процента товара. У нас миллионы счетов, в прошлом году мы взяли 30 000 счетов за лечение, и компьютер быстро нашел 200 счетов, по 95 процентам которых мы можем выставить требование о возврате денег. Иногда машина выдает и правильные вещи, однажды получилось так, что утром человек находился в ЭМО в Южно-Эстонской больнице, а вечером на приеме у врача-специалиста в Таллинне.

- Как много могло бы получиться требований о возврате с миллионов счетов?