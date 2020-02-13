Руководитель Больничной кассы: денег всегда могло бы быть больше

Очереди к врачам все увеличиваются, несмотря на то, что в прошлом году Больничная касса (БК) получила больше денег. По сравнению с другими странами наши очереди длинными не являются, просто жители Эстонии думают иначе, высказал свое мнение руководитель БК Райн Лаане в интервью Postimees. По его словам, эту проблему невозможно решить быстро простым увеличением финансирования.
День руководителя Больничной кассы Райна Лаане начинается с собаки, которая просится на улицу, иногда это происходит уже в пять утра. Для прогулки с четвероногим другом Лаане использует пятикилометровый круг, чтобы в это же время обдумать те идеи, на которые не хватает времени в рабочее время.
- Работа у вас напряженная, как выдерживает здоровье?
- За здоровье я не беспокоюсь и добился поставленной цели – после рождества был в нормальном весе согласно индексу массы тела. Идея Кассы здоровья хорошо повлияла на всю команду.
- То есть, переименование Больничной кассы в Кассу здоровья в этом году будет запущено в работу?
- Да, я считаю, что в имени заложена большая сила: о чем думаешь, то и делаешь.
- Сколько на переименование будет потрачено, в последний раз говорили о 200 000 евро?
- Сейчас говорим о сумме в пять раз меньше. Ручки со старым названием будем использовать до тех пор, пока не закажем новые. В социальных сетях мы уже работаем под названием Касса здоровья. С одной стороны, мы говорим о здоровье, чтобы не оставить в беде тех, кому его нужно исправить.
- Обязанность финансирования лечения исходит из закона.
- В здравоохранении деньгами не разбрасываются, но человек и сам может сделать многое для того, каким будет его здоровье. Правда, есть особые случаи, как спортивные травмы или генетические заболевания, которые не поддаются контролю человека, но каждый может сам следить за тем, что и сколько он потребляет, как двигается и спит, сколько общается с дружелюбными людьми. В конце концов, это изменение образа мыслей, которое не купишь ни за какие деньги.
- Какова роль Больничной кассы в изменении мыслей людей?
- Я часто вижу, что здравоохранение – это политика, а медицина – это бизнес, но нигде не употребляется слово «человек». И все же я настроен оптимистично в отношении того, что у нас получится построить сосредоточенное на человеке здравоохранение.
- Что означает сосредоточенность на человеке?
- Я провел основательную разъяснительную работу в доме: мы взяли наши письма, которые мы отправляем, и посмотрели тексты свежим взглядом на предмет того, насколько они понятны: о каком решении идет речь, является ли ответ положительным или негативным, почему пришли к такому решению? В письме должны быть и статьи законов, и объяснение, как обжаловать решение, но это мы оставляем на самый конец. Но людей интересует другое: попадет ли он к врачу и получит ли лечение. В словах есть нюансы: выражение «врачебная помощь» принижает заслуги медсестер, работников по уходу и тех, кто готовит еду, словно их работа ничего не стоит.
- Какое слово могло бы подойти всем?
0 «Медицинский работник» звучит нескладно, может быть, нужно объявить конкурс на поиск новых слов.
- Что вы думаете о слове «медик»?
- Я получил отзыв, мол, Райн, не используй его, оно заимствовано из русского языка. Но в английском, немецком и испанском языках есть такие же слова. Нужно подумать, как говорить так, чтобы преобладающая часть людей могли понимать одинаково, и не обижаться.
- Вернемся к проблемам со здоровьем.
- Задачей Больничной кассы является предоставление людям чувства уверенности в том, что его проблемы со здоровьем будут решены так, чтобы увеличить количество лет, прожитых здоровым. Но этот показатель как раз сокращается, в 2018 году мужчины жили здоровыми в среднем 52,8 года, а женщины – 55,6 года, годом ранее эти показатели составляли 54,5 и 58 соответственно.
Возьмем в качестве примера ляэнемааских мужчина, которые без особых жалоб могут прожить 60 лет.
- Может быть они оптимисты, поскольку данные получены на основании собственных оценок людей?
- Явно речь идет и о более здоровом образе жизни. На Юго-Востоке Эстонии здоровыми живут в среднем меньше, а количество людей с инвалидностью намного больше. Есть ли у них инвалидность, пусть останется и их собственной, и назначившего инвалидность врача совести, но если у тебя много болезней, ты не можешь ответить, что у тебя все хорошо – вдруг отнимут инвалидность. Тут в игру вступают и социальные проблемы.
- Недавно в Валга и Пыльва закрыли родильные дома. Откуда на Юго-Востоке Эстонии взять здоровых людей?
- Это многоплановая проблема, но если мы хотим предлагать услуги высокого качества, больница должна быть обеспечена конкретным количеством рожениц.
- Гинекологи говорят, что как минимум 500 родов в год. В таком случае в Эстонии роддома могли бы быть в Таллинне, Пярну, Тарту и Йыхви.
- Да, это идеальные условия. В Великобритании и у наших северных соседей, не считая Лапландии, этот показатель составляет даже 1000 новорожденных на больницу в год. В Великобритании есть Дома для родов, которых нет в Эстонии. В Нидерландах Дома для родов находятся в одном доме с больницей. На первом этаже классические родильные палаты, а на втором этаже, как дома, красивые обои на стенах и нет кислородных аппаратов.
- В Нидерландах плотность населения в 15 раз больше нашей.
- Да, но если домашние роды в больнице проходят этажом выше, и если что-то пойдет не так, то риск окажется меньше, чем если бы роддом находился на расстоянии в сто километров, кроме того, зимой у нас скользкие дороги.
- Больничная касса вмешается, если какая-то уездная больница решит закрыть родильное отделение?
- Наша цель – финансировать медицинские услуги, а не формировать политику здравоохранения. Конечно, у нас работают люди с медицинским образованием, но у большей части работников все же иная подготовка.
- В советах больниц сидят не только медики.
- Руководитель больницы может быть опытным медицинским работником или хорошим руководителем людей. Пока удерживается баланс, и руководитель по лечебной части выполняет клиническую работу, руководитель больницы может иметь и другое образование.
- Собственником большей части Пыльваской больницы является Клиники ТУ, которую сотрясает кризис управления.
- Я считаю, что у нас слишком много называющегося кризисом, что началось с общения. Это нужно привести в порядок и проблемы будут решены.
- Какой бы совет вы им дали?
- То, что мы видим со стороны, это – классика, которая происходит и за пределами здравоохранения. Но кто хочет слушать советы других? Мы в нашем доме и с нашими партнерами стараемся сделать так, чтобы таких проблем не возникало.
- За что вас и хвалят?
- Хотелось бы надеяться, что от признания увеличивается доверие. Тот, кто в курсе повседневной жизни знает дело лучше любой вычислительной машины. Компьютер показывает тенденции, но причины изменений знают те, кто находится на месте. Если у нас этой информации нет, мы можем принять неправильные организационные решения, как это получилось при проведении тендера на врачей-специалистов прошлой осенью, или по работе ЭМО. Но иначе не понять, если сам не побываешь на месте, как член правления я теперь езжу по Эстонии.
- Как дела в ЭМО?
- На прошлой неделе я попал в ЭМО с пациентом. К счастью, меня не узнали, и я увидел все беды и горести этой работы, низкий поклон врача-медсестрам, находившимся на ночном дежурстве.
- Кого вы сопровождали той ночью?
- Коллега получил спортивную травму.
- Ночью?
- Началось вечером, тренировались. Как обычно, когда приходишь с легкой травмой, тебе ставят триаж не желтый, оранжевый или красный, а зеленый. Но травма коллеги потребовала операции.
- Сколько часов вы просидели в очереди?
- Обошлись четырьмя. В принципе, все шло быстро, это был такой честный тест. Печально было смотреть, что один отец нуждался в паре швов, но сидеть ему пришлось дольше, чем нам – шесть часов – в то время как ребенок находился один дома, взять его с собой не получилось.
- А нянечка, или платная клиника – если искать другие варианты?
- Не у каждого есть такая возможность. В Таллинне три отделения неотложной помощи, может быть, в каком-то другом очередь была короче.
- Поговорим о том, что думают люди. В последнем исследовании репутации только 44 процента ответивших на вопросы сказали, что Больничная касса готова помогать и сосредоточена на пациентах. Почему так мало?
- Человек хочет получить помощь в ЭМО за несколько часов, а попасть к врачу-специалисту за неделю-две. Но к врачам некоторых специальностей у нас очереди три месяца и больше, отсюда возникает недовольство. По сравнению с другими странами наши очереди на замену суставов или удаление катаракты средне-длинные, просто у наших людей иное понимание ситуации. Эту проблему простым добавлением денег так быстро не решить. Не хватает врачей. К счастью, отток медицинских работников приостановился, больше нет такого, что целый курс ровными рядами уезжает в Финляндию, некоторые врачи даже возвращаются.
- Люди должны быть менее критичными?
- Это вопрос на миллион долларов: правильные пациенты в правильное время должны оказываться у правильного врача. Громкоголосые с простой проблемой идут в ЭМО, а другие с более тяжелыми недугами ждут приема у семейного врача, откуда их тут же отправляют в больницу. Вернемся на ту точку, что попытаемся объяснить людям, куда нужно обращаться.
- Совет БК поставил амбициозные цели, например, поднять уровень вакционированных детей до 94 процентов.
- Сейчас многие исключаемые вакцинами болезни исчезли, и я верю в основанную на науке медицину. В то же время, есть группа людей, которая верит в другое. Результат достигается через родителей, врачей и школьных медсестер.
- Согласно плану скрининговых обследований, в этом году на обследования по раннему выявлению рака груди и шейки матки должны прийти 73 процента, слепой кишки – 64 процента приглашенных, в позапрошлом году процент участия составил 53, 45 и 50 процентов соответственно. Что вы собираетесь сделать иначе?
- Скрининговые обследования мы финансируем только для застрахованных, но они должны быть предназначены для всех. В финансовом плане это не такая большая сумма, скорее речь идет об изменении мировоззрения. Я считаю, что рак нужно лечить скорее рано, чем поздно, поскольку результат окажется лучше и дешевле.
- Может быть, скорее нужна медицинская страховка для всех?
- ВОЗ очень советует политикам подумать об этом. Насколько я знаю, в ближайшие недели министр социальных дел должен прийти в кабинете министров с предложением, в котором есть разные сценарии и сроки раздачи медицинской страховки.
- Что вы сами думаете о такой идее?
- В мире есть два распространенных сценария: в Великобритании имеется универсальная страховка для всех, в Германии помощь получают те, кто платит. В первом случае покрытие шире, а во втором выше качество. Конечно, хотелось бы и того, и другого. Если снять ограничения, поначалу возникнет большой спрос, длинные очереди, а после перелечение, но здоровье населения не обязательно станет лучше.
- Человеку нужны в медицине направляющие, которые знали бы, когда и куда нужно идти?
- Мы как раз проводим пилотный проект, в рамках которого путь лечения переживших инсульт пациентов составляется так, чтобы им не нужно было метаться между больницами, а вне зависимости от места жительства они могли как можно быстрее попасть в крупную больницу для разжижения тромба, а закончив активное лечение, сразу попасть на восстановительное.
- Кажется, что модели лечения будущего стоят больше, но очереди к врачам-специалистам увеличиваются уже сейчас.
- Да, технически, конечно. Раньше даты приема в больницах открывались за три, теперь за четыре месяца. Сейчас меньше тех, кто прежде не мог попасть в очередь, поскольку не было свободного времени. Иногда время ожидания больше из-за самого человека, если он хочет попасть к конкретному врачу, хотя имеются свободные номерки на следующую неделю к врачу той же специализации.
- Вы изучали, как много направлений к врачам-специалистам уже сейчас не вмещаются в очереди?
- Вмещается все больше. В конце декабря мы видели в системе 4000 аннулированных приемов, которые смогли использовать другие люди. Кроме того, мы могли аннулировать брони 1400 пациентов, ушедших к ангелам, поскольку умершим врачи уже не нужны.
- Как часто вы находите тех, кто злоупотребляет деньгами Больничной кассы?
- В торговле обычно воруют один-два процента товара. У нас миллионы счетов, в прошлом году мы взяли 30 000 счетов за лечение, и компьютер быстро нашел 200 счетов, по 95 процентам которых мы можем выставить требование о возврате денег. Иногда машина выдает и правильные вещи, однажды получилось так, что утром человек находился в ЭМО в Южно-Эстонской больнице, а вечером на приеме у врача-специалиста в Таллинне.
- Как много могло бы получиться требований о возврате с миллионов счетов?
- Человеческими силами такие объемы не проверить, нужно смотреть, где нас пытаются обманывать систематически. К сожалению, это происходит каждый год, люди очень находчивы.