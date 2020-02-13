Xiaomi Mi 10 Pro — новый король DxOMark: у смартфона лучшие на рынке камера и звук

Если говорить коротко, то Xiaomi Mi 10 Pro возглавил оба рейтинга DxOMark, став лучшим камерофоном современности, а также смартфоном с самым высоким качеством записи и воспроизведения звука, пишет Ixbt.com.

В тесте камеры Xiaomi Mi 10 Pro получил 134 балла за качество фото и 104 балла за качество видео, а общий результат составил 124 балла. Обозреватель пишет, что в прошлом году Xiaomi удалось удивить общественность 108-мегапиксельным смартфоном Xiaomi Mi Note 10, а в этом году компания смогла представить еще более улучшенную по ключевым параметрам камеру. Несмотря на использование похожей аппаратной начинки в камере, Xiaomi Mi 10 Pro снимает лучше.

Камера нового устройства обеспечивает превосходные (а иногда лучшие в своем классе) результаты практически во всех категориях тестов, что делает его лучшим выбором для любого любителя мобильной фотографии или видеографии. DxOMark

В тесте звуковой системы Xiaomi Mi 10 Pro получил 77 баллов за качество воспроизведения звука и 71 балл за качество записи (суммарная оценка составила 76 баллов). Он возглавил рейтинг протестированных смартфонов по качеству звуковой системы. Этому отлично поспособствовали стереодинамики.

В DxOMark отметили, что Xiaomi Mi 10 Pro демонстрирует отличное качество звука во всех тестах, что делает его отличным выбором для ценителей. Это не самых громкий смартфон из тех, что уже были протестированы в DxOMark, но качество его записи и воспроизведения является лучшим.