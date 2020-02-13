Чт, 13.02.2020
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Коронавирус не помешает проведению Олимпиады-2020 в Токио

Есиро Мори

ФОТО: Du Xiaoyi/ZUMAPRESS.com

Глава Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио Есиро Мори заверил спортсменов и болельщиков в том, что график проведения игр не будет зависеть от распространения коронавируса.

Соревнования в японской столице стартуют по расписанию - 4 июля 2020 года.

"Я хочу еще раз четко заявить, что вопрос об отмене или переносе игр в Токио не рассматривается", - цитирует Newsru.com заявление Мори в ходе встречи с Международным олимпийским комитетом.

Бывший премьер-министр Японии отметил, что организаторы будут работать с правительством и спокойно реагировать на любые проблемы, возникающие из-за вируса COVID-19.

На данный момент в Японии зарегистрировано 203 подтвержденных случая заражения вирусом COVID-19, из них 174 случая на круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованного в Иокогаме близ Токио.

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