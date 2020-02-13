Коронавирус не помешает проведению Олимпиады-2020 в Токио

Соревнования в японской столице стартуют по расписанию - 4 июля 2020 года.

"Я хочу еще раз четко заявить, что вопрос об отмене или переносе игр в Токио не рассматривается", - цитирует Newsru.com заявление Мори в ходе встречи с Международным олимпийским комитетом.

Бывший премьер-министр Японии отметил, что организаторы будут работать с правительством и спокойно реагировать на любые проблемы, возникающие из-за вируса COVID-19.