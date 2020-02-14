Все разные. Все похожи

Человек никогда не является процентом. За парой процентов стоят тысячи человек, которые чувствуют себя второсортными, отверженными или неполноценными, пишет пастор Анника Лаатс.
Когда два человека встречаются впервые, в ходе беседы они рано или поздно находят нечто, что их объединяет. Сколько радости испытывают оба, если выясняется, что они страстные любители рыбалки или много лет назад вместе ходили в школу в Лустивере. Даже на другом конце земного шара можно разговориться с человеком, с которым у вас дети одного возраста, причем сын тоже ходит на тренировки по дзюдо или дочка тоже страдает от пищевой аллергии. Сидя в аэропорту в ожидании задержанного рейса, вы можете случайно выяснить, что болеете за ту же футбольную команду, что и сидящий напротив вас человек, или вы оба обожаете Баха или Pink Floyd, и считаете странным, что некоторые люди не могут есть пиццу, в которую добавлены ананасы. Даже при незначительном соприкосновении нахождение общих точек доставляет нам радость.
Но обычно мы не вступаем в разговоры. Зыркая исподлобья друг на друга, мы скорее замечаем отличия. Вполне естественно, что нечто иное вызывает в нас чувство отчуждения. Точно так же всё устроено и в мире животных. Животный мир хоть и многообразен, но внутри вида многообразие вовсе не ценится. Что-то иное, отклонение от нормы, бросается в глаза и выглядит подозрительно. Не позавидуешь ситуации с белыми воронами и чёрными овцами, впрочем, как и с гадкими утятами.
Человек — существо биологическое, и в его мозгу есть области, функционирующие аналогично мозгу рептилии. Для управления поведением ящерицы достаточно четырёх команд: питание, размножение, побег и защита. Такие же действия характерны и для человека, чтобы они сформировались, нам не нужно прилагать особых усилий. Придя в этот мир, мы получили их в подарок.
Самая первозданная часть нашего мозга — его ствол — при обнаружении чужой, подозрительной ситуации или объекта начинает генерировать страх и недоверие. Однако беда в том, что мозг обладает рутинной склонностью переоценивать опасности и недооценивать ресурсы и возможности. Мало того, негативный опыт делает мозг более восприимчивым в отношении всего негативного, а это значит, что мы попадаем в замкнутый круг негатива.
Склонность к подозрительной негативности помогает выжить в тяжелых условиях, но никоим образом не идет на пользу и качеству нашей жизни. Она не способствует налаживанию удачных отношений, росту личности или доброму здравию. Вероятно, ящерице вполне достаточно питаться, размножаться, защищаться и убегать, но человеку для жизни этого мало. Мы созданы для большего. Это подтверждается тем обстоятельством, что в эволюционном плане самая новая часть мозга – его кора – вносит свой вклад, чтобы мы не только боролись за выживание, но и могли радоваться этой жизни.
Кора головного мозга, в особенности ее префронтальный отдел, сформирован на поверхности отношений. Человек развивался благодаря человеческому общению. Даже в тот момент, когда вы читаете эти строки, вы становитесь более человечным именно в отношении с другими. Общение освобождает от предрассудков и снимает страх перед чужим. И хотя нет ничего лучше общения с глазу на глаз, есть и другие возможности. Мы можем общаться с другими людьми, читая книги, сопереживая театральным постановками или смотря фильмы, слушая музыку, стоя перед картиной. Попытка посредством общения понять человека и принять его открывает перед нами мир и развивает нашу способность понимать и сопереживать.
Однако мозг древней рептилии не одобряет любопытство и открытость, поскольку соприкосновение с чем-то новым – это всегда риск. Выделяться из массы опасно, говорит он. Выступать в защиту отверженного не рекомендуется с точки зрения выживания. Отказываться от своей выгоды ради другого неблагоразумно. Если человек живет с ощущением, что у него еле-еле душа в теле и ему постоянно приходится бороться за свое существование, то он находится словно под постоянным диктатом ствола головного мозга, а кора мозга не имеет права даже слово вставить. При нахождении в постоянном стрессе открытость и терпимость – последнее, что можно себе позволить.
Не удивительно, что в таком состоянии постоянной тревоги начинают раздражать разные сигналы, поступающие в обществе. В январе Министерство социальных дел инициировало кампанию «Мы все разные, но мы все люди». На плакате нашлось место для слепого флейтиста, рэпера другой национальности, темнокожей актрисы и дирижера-гея. Кампания не скрывает, что таким людям в Эстонии хотят предоставить больше пространства и права на существование. Людям в трудном (душевном) положении может показаться, что это будет сделано за их счет. Некоторые называют это леволиберальной пропагандой.
Мне не понятно, в чем смысл пропагандировать инвалидность, расу, национальность или сексуальную ориентацию. Неужели если бы на плакате был изображен старый одинокий человек, нам пришло бы в голову сказать, что Министерство социальных дел пропагандирует старость и одиночество? Или пытается повлиять на нас, чтобы мы тоже стали стариками? Ежу понятно, что вся суть вопроса заключалась бы в том, чтобы побудить нас задуматься, что чувствуют живущие в одиночестве старики. Может, пришло время задуматься о том, каково жить в Эстонии людям-инвалидам, вынужденным находиться в изоляции, поскольку они практически не имеют возможности пользоваться общественного транспорта и не могут попасть в большинство учреждений? Или что чувствует живущий среди нас человек с другим цветом кожи или другой национальности? Или молодой человек, который начинает понимать, что он не такой, каким его все воспринимают, поскольку его не интересует противоположный пол?
И говоря о последних – как только затрагивается тема геев, у многих соотечественников моментально повышается голос и давление. Якобы геи требуют к себе непропорционально много внимания, а ведь их в обществе всего-то пара процентов. Но ведь человек никогда не является процентом. За парой процентов стоят тысячи человек, которые чувствуют себя второсортными, отверженными или неполноценными.
Как выяснилось в результате опроса, проведенного недавно в школах Эстонии, и в котором принял участие 561 ученик-представитель ЛГБТ+ сообщества, 19% из них, а именно 106 юношей и девушек испытывали физическое насилие именно в результате своей сексуальной ориентации, пола или гендерного самовыражения. 68% из них, т.е. 381 человек стал по той же причине жертвой психологического насилия. Гомофобные замечания, звучащие из уст школьных преподавателей, были адресованы более половине респондентов, а точнее 319 юношам и девушкам.
За процентами стоят люди. Нам могло бы помочь, если бы мы посмотрели на одного единственного пострадавшего и постарались бы понять, каково это – оказаться в его шкуре: просыпаться утром, идти в школу, перед физкультурой переодеваться в раздевалке или принимать душ, постоянно делать вид, что взгляды других или их провокации вас ничуть не волнуют. Нам всем бы помогло, если бы мы подумали, каково это – страдать из-за того, какими мы почему-то были созданы.
Лаури Вахтре требовал на портале ERR отчета, во что обошлась кампания Министерства социальных дел. Я поинтересовалась, какова цена одной юной души – души юноши или девушки, которых собственные родители называют выродками, и которых высмеивают свои же учителя. И можем ли мы сделать что-нибудь, чтобы помочь им и вселить в них уверенность жить в этом мире.
Они говорят, что многообразие обогащает, другие возражают. Но ясно одно: мы станем богаче, если постараемся слышать и понимать друг друга. Другой, то есть не такой, как мы, нужен нам как для познания мира, так и для того, чтобы разобраться, кем мы являемся сами. На самом деле многообразие обогащает нас только в том случае, если мы ищем нечто общее в различиях. Через это общее мы начинаем понимать и ценить различия.
Мой супруг осознал свое стремление к лютеранству, когда учился в православной академии в Петербурге. Живя среди православных одногруппников, он учился ценить их традиции, но в большей степени понял и свою собственную принадлежность. Многие нынешние представители молодежи в большей степени осознают свое эстонское национальное чувство, проживая или учась за границей – только там они учатся понимать то, кем они являются, будучи эстонцами.
Этот путь можно пройти только в общении. Это наш выбор – подпускаем ли мы другого к себе ближе и пытаемся понять его или не делаем этого. Вопрос заключается не в том, нравится нам или нет та или иная характеристика или ориентация. Отстранившись от своих симпатий, мы проявляем уважение и доброту друг к другу. Наше отношение определяет жизнь другого человека. Но не только – наше отношение определяет и то, в какой степени мы сами являемся людьми.
Почему это мне, как христианке, так важно? Потому что именно это делал и делает Бог в своей любви к людям: Он стоит за каждым человеком. И его отношение не предвзято. Он самозабвенно и безмерно разделяет свою любовь. И это путь, который Он призывает нас пройти. И, кроме того, это путь становления человеком.
Все люди разные и все люди похожи. У нас одинаковое строение мозга, мы все чего-то боимся. Мы все ищем значимости и целостности. Нам всем необходимо утешение, любовь и нежность. Нам нужно, чтобы нас выслушали и поняли, осознали, что мы важны и достойны защиты, и всё это не из-за наших достижений или наших характеристик, а исключительно потому, что мы люди.
Нас объединяет то, что мы – ранимые, несовершенные люди. И именно наша ранимость и хрупкость позволяет нам сопереживать друг другу. Этим мы отличаемся от ящерицы. Это делает нас людьми.
Возможно, стоило бы разместить на плакате Министерства социальных дел епископа или живущего в глубинке Эстонии одинокого старика, национального консерватора в шляпе или ездящего в Финляндию на заработки изможденного мужчину. Потому что и они разные, но тоже люди. А человек создан по образу и подобию божьему. Мы – его автопортреты. Бесконечно ценные и неприкосновенные в своей ценности. Каждый из нас.