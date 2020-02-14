Все разные. Все похожи

За процентами стоят люди. Нам могло бы помочь, если бы мы посмотрели на одного единственного пострадавшего и постарались бы понять, каково это – оказаться в его шкуре: просыпаться утром, идти в школу, перед физкультурой переодеваться в раздевалке или принимать душ, постоянно делать вид, что взгляды других или их провокации вас ничуть не волнуют. Нам всем бы помогло, если бы мы подумали, каково это – страдать из-за того, какими мы почему-то были созданы.

Лаури Вахтре требовал на портале ERR отчета, во что обошлась кампания Министерства социальных дел. Я поинтересовалась, какова цена одной юной души – души юноши или девушки, которых собственные родители называют выродками, и которых высмеивают свои же учителя. И можем ли мы сделать что-нибудь, чтобы помочь им и вселить в них уверенность жить в этом мире.

Они говорят, что многообразие обогащает, другие возражают. Но ясно одно: мы станем богаче, если постараемся слышать и понимать друг друга. Другой, то есть не такой, как мы, нужен нам как для познания мира, так и для того, чтобы разобраться, кем мы являемся сами. На самом деле многообразие обогащает нас только в том случае, если мы ищем нечто общее в различиях. Через это общее мы начинаем понимать и ценить различия.

Мой супруг осознал свое стремление к лютеранству, когда учился в православной академии в Петербурге. Живя среди православных одногруппников, он учился ценить их традиции, но в большей степени понял и свою собственную принадлежность. Многие нынешние представители молодежи в большей степени осознают свое эстонское национальное чувство, проживая или учась за границей – только там они учатся понимать то, кем они являются, будучи эстонцами.

Этот путь можно пройти только в общении. Это наш выбор – подпускаем ли мы другого к себе ближе и пытаемся понять его или не делаем этого. Вопрос заключается не в том, нравится нам или нет та или иная характеристика или ориентация. Отстранившись от своих симпатий, мы проявляем уважение и доброту друг к другу. Наше отношение определяет жизнь другого человека. Но не только – наше отношение определяет и то, в какой степени мы сами являемся людьми.

Почему это мне, как христианке, так важно? Потому что именно это делал и делает Бог в своей любви к людям: Он стоит за каждым человеком. И его отношение не предвзято. Он самозабвенно и безмерно разделяет свою любовь. И это путь, который Он призывает нас пройти. И, кроме того, это путь становления человеком.

Все люди разные и все люди похожи. У нас одинаковое строение мозга, мы все чего-то боимся. Мы все ищем значимости и целостности. Нам всем необходимо утешение, любовь и нежность. Нам нужно, чтобы нас выслушали и поняли, осознали, что мы важны и достойны защиты, и всё это не из-за наших достижений или наших характеристик, а исключительно потому, что мы люди.

Нас объединяет то, что мы – ранимые, несовершенные люди. И именно наша ранимость и хрупкость позволяет нам сопереживать друг другу. Этим мы отличаемся от ящерицы. Это делает нас людьми.