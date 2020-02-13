Некогда могущественная мебельная фабрика находится на пороге банкротства

Работавшее несколько десятилетий мебельное производство Sarkop уже пару месяцев расстраивает своих сотрудников и из постановления о прекращении процедуры санации следует, что еще больше хлопот предприятие доставило своим кредиторам.

Кроме того, SEB Liising сообщил суду, что в процедуре санации было допущено существенное нарушение, так как в плане требование банка вписано в несколько раз меньше фактической суммы, а также у суда вызвал нарекания управляющий санацией Sarkop, известный присяжный адвокат Олев Куклазе, которого недавно задержали в связи с подозрением в бесплатном консультировании знакомой судьи.