Чт, 13.02.2020
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Некогда могущественная мебельная фабрика находится на пороге банкротства

Плетеная мебель.

ФОТО: Shutterstock

Выполнявшая индивидуальные заказы мебельная фабрика Sarkop пришла в упадок: производственное здание опустело, зарплаты не выплачены, а суд остановил процедуру санации, пишет Äripäev.

Работавшее несколько десятилетий мебельное производство Sarkop уже пару месяцев расстраивает своих сотрудников и из постановления о прекращении процедуры санации следует, что еще больше хлопот предприятие доставило своим кредиторам.

Кроме того, SEB Liising сообщил суду, что в процедуре санации было допущено существенное нарушение, так как в плане требование банка вписано в несколько раз меньше фактической суммы, а также у суда вызвал нарекания управляющий санацией Sarkop, известный присяжный адвокат Олев Куклазе, которого недавно задержали в связи с подозрением в бесплатном консультировании знакомой судьи.

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