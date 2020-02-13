Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук лидера нации объяснил свой шаг тем, что, по его мнению, на него оказывает давление семья, пишет «Интерфакс».

По его словам, он обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана». Он также отметил, что все детали можно будет прочесть в его интервью Times.

Укусил полицейского под наркотиками

29-летний Айсултан Назарбаев в октябре 2019 года был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне, которого он укусил. «Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны обильно текла кровь», - писало Би-би-си.

Приговор предполагал испытательный срок в 18 месяцев, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления Министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.