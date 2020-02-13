Землевладельцы, это важно! ⟩ Десять советов, как избежать споров о границах земельного участка

После четверти века активного проведения земельной реформы можно сказать, что вся земля нашла собственников, уверен главный специалист отдела кадастровых изменений и контроля Земельного департамента Март Оямяэ.
За это время выросло новое поколение, земля передавалась от родителей детям. Мы всe больше ценим нам принадлежавшую собственность и учимся быть хозяевами своей земли. Земельный департамент был в центре земельной реформы с момента образования первых объектов недвижимости и каждый день сталкивается с проблемами собственников земли. Земельный департамент в честь 30-летия своего существования хочет вновь дать несколько простых советов, как вести свои дела, связанные с земельными наделами, и избежать дорогостоящих и нервных споров по границам земельных участков.
1. Подумайте, насколько точно вы знаете границы своей земельной собственности. Принадлежащий вам участок находится на местности, и его границы обозначены межевыми (пограничными) знаками, а также участок граничит с объектами на местности (каменный забор, ручей, дорога и т.д.). Продумайте, точно ли вы знаете границы своего земельного участка и на каждом ли углу участка сохранился межевой знак. Если ваш участок граничит с государственной или муниципальной дорогой, знаете ли вы, на каком расстоянии от дороги находится граница участка.
2. Выясните, на какие источники опирается ваше знание границ. Если вы при показе границ и установлений межевых знаков присутствовали на местности вместе с землемером - обладателем лицензии на землеустроительные работы, то можете быть уверены в правильности. Если же ваше знание опирается на знания бывшего собственника, то информация может быть не точна.
3. Разыщите все имеющиеся у вас документы на участок, даже если вы уверены, что знаете свои границы точно. Старые документы десятилетней давности вам не помогут. В помощь протокол о границах и к нему прилагающая схема, составленные землемером или представителем местного самоуправления. Прочитайте внимательно в протоколе описание границы и сравните с границей на местности. До 1 июля 2018 года землемер составлял в дополнение к протоколу о границах и кадастровый план. Сейчас землемер кадастровый план не составляет, конфигурация вашего участка и расположение межевых знаков отображено на схеме в одном документе с протоколом о границах.
4. Проверьте месторасположение своих границ на геопортале Земельного департамента и при возникновении различий обратитесь в Земельный департамент. На страничке геопортала https://geoportaal.maaamet.ee/ введите в поиск адрес своего земельного участка или кадастровый признак и нажмите "asukoht kaardil" .
Если в левом меню добавите в ячейку "Katastrikaart" галочку, то откроется слой карты, который даст самую свежую информацию об участках, зарегистрированных в кадастре, то есть о кадастровых единицах.
Если заметите на карте различия с вам известной границей на местности или различие в описании границы в протоколе, то обратитесь в Земельный департамент.
5. Время от времени выходите на местность и проверяйте межевые знаки. Возьмите с собой семью и раз в год прогуляйтесь вдоль границы своего участка. Проверьте, сохранились ли межевые знаки. По возможности приведите их в порядок. Часто на краю поля или у дороги межевые знаки могут быть погнутыми. Если можете их выпрямить, и их месторасположение при этом не изменится, сделайте это. Наиболее привлекающие внимание межевые знаки - это пограничные камни с крестом или с отверстием. Очистите их ото мха или мусора, чтобы их можно было бы отличить от других камней. Хорошо, если в вашем лесу у существующих межевых знаков имеется обкопка - небольшая куча земли вокруг знака, тогда их лучше видно и их легче отличить от других камней.
Находясь на местности, не забудьте открыть в телефоне геопортал Земельного департамента. Новая версия геопортала работает, и у вас есть возможность использовать на кадастровой карте навигационную функцию. Если границы вашего участка отображены на кадастровой карте точно и у вас над головой нет густых деревьев, то с легкостью можно найти приблизительное расположение межевого знака.
6. Собственноручно установленный межевой знак не имеет силы. Если межевой знак уничтожен или его невозможно привести в порядок, то вы не можете взять из своего сарая и принести металлическую трубку, чтобы установить ее в качестве нового межевого знака. Восстановление межевого знака - это работа специалиста и сделать это может только землеустроитель, имеющий лицензию на землеустроительные работы. Почему?
1) Потому что межевые знаки имеют определенную форму и размеры, которые описаны в разделе об образовании кадастровой единицы. 2) Существуют высокие требования к точности межевого знака, которую вы своими подручными средствами никогда не достигнете. 3) Обычно межевой знак ставится сразу на два участка - на ваш и на соседский, и если вы действуете без привлечения соседа, то можете создать прецедент для неразберихи, и в конце может возникнуть ссора по поводу общей границы. 4) Только соответствующий специалист может дать гарантию на свою работу.
7. Будьте доступными и участвуте в процедуре показа границ. Хотя земельная реформа по своей сути уже закончилась, действия по землеустроительству продолжаются. Участки объединяют, их разделяют и меняют между собой. Вероятно, что сосед планирует какое-то действие со своей землей. Если происходит действие по землеустроительству по соседству с твоим участком, на котором имеются общие межевые знаки, то у землемера есть обязательство пригласить вас на процедуру показа границ на местности. С вами легче связаться, если данные в Регистре населения правильные. Если вас приглашают на процедуру показа границ на местности, то это нужно сделать. Если вы не можете этого сделать в указанное время, то свяжитесь с землеустроителем и попробуйте найти новое, обоих устраивающее время. Если же и это невозможно, попросите прийти на место родственника или друга, которым доверяете.
8. Если границы изменили без вашего ведома, то обратитесь к соседу, землемеру или в Земельный департамент. Если на границе вашего участка появился новый или же исчез старый межевой знак, или старый заменен на новый, и вас об этом не известили, то обратитесь к соседу. Если же сосед не желает с вами разговаривать, смело обращайтесь в Земельный департамент. Если вам кажется, что место межевого знака изменено, следует обратится к землемеру.
9. Если вы покупаете земельный участок, найдите время, чтобы ознакомиться с границами и межевыми знаками на местности. Каждый исчезнувший межевой знак или непонятный отрезок границы - это определенные затраты в будущем. В противном случае непонятная ситуация может перерасти в ссору с соседом, убытки от которой трудно прогнозировать.
10. Не бойтесь обращаться за советом к специалисту. У многих землемеров большой опыт. На экзамене по землеустроительству помимo геодезических знаний оцениваются и знание законодательства, и способность решать сложные задачи по землеустройству. Владельцев лицензий на землеустроительные работы вы найдете ЗДЕСЬ.