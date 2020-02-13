Землевладельцы, это важно! ⟩ Десять советов, как избежать споров о границах земельного участка

За это время выросло новое поколение, земля передавалась от родителей детям. Мы всe больше ценим нам принадлежавшую собственность и учимся быть хозяевами своей земли. Земельный департамент был в центре земельной реформы с момента образования первых объектов недвижимости и каждый день сталкивается с проблемами собственников земли. Земельный департамент в честь 30-летия своего существования хочет вновь дать несколько простых советов, как вести свои дела, связанные с земельными наделами, и избежать дорогостоящих и нервных споров по границам земельных участков.

1. Подумайте, насколько точно вы знаете границы своей земельной собственности. Принадлежащий вам участок находится на местности, и его границы обозначены межевыми (пограничными) знаками, а также участок граничит с объектами на местности (каменный забор, ручей, дорога и т.д.). Продумайте, точно ли вы знаете границы своего земельного участка и на каждом ли углу участка сохранился межевой знак. Если ваш участок граничит с государственной или муниципальной дорогой, знаете ли вы, на каком расстоянии от дороги находится граница участка.

2. Выясните, на какие источники опирается ваше знание границ. Если вы при показе границ и установлений межевых знаков присутствовали на местности вместе с землемером - обладателем лицензии на землеустроительные работы, то можете быть уверены в правильности. Если же ваше знание опирается на знания бывшего собственника, то информация может быть не точна.

3. Разыщите все имеющиеся у вас документы на участок, даже если вы уверены, что знаете свои границы точно. Старые документы десятилетней давности вам не помогут. В помощь протокол о границах и к нему прилагающая схема, составленные землемером или представителем местного самоуправления. Прочитайте внимательно в протоколе описание границы и сравните с границей на местности. До 1 июля 2018 года землемер составлял в дополнение к протоколу о границах и кадастровый план. Сейчас землемер кадастровый план не составляет, конфигурация вашего участка и расположение межевых знаков отображено на схеме в одном документе с протоколом о границах.

4. Проверьте месторасположение своих границ на геопортале Земельного департамента и при возникновении различий обратитесь в Земельный департамент. На страничке геопортала https://geoportaal.maaamet.ee/ введите в поиск адрес своего земельного участка или кадастровый признак и нажмите "asukoht kaardil" .

Если в левом меню добавите в ячейку "Katastrikaart" галочку, то откроется слой карты, который даст самую свежую информацию об участках, зарегистрированных в кадастре, то есть о кадастровых единицах.

Если заметите на карте различия с вам известной границей на местности или различие в описании границы в протоколе, то обратитесь в Земельный департамент.