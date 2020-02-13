Спортсменов освободят от уплаты налогов с суммы в 1168 евро

В Рийгикогу прошли второе чтение поправки к Закону о спорте, которые освободят от уплаты налогов спортсменов, усилят борьбу с допингом и создадут систему распределения денег между спортивными федерациями по результатам выступления их спортсменов, передает Rus.Err.ee.
Согласно законопроекту, в один календарный год без уплаты налога спортсмену можно в общей сложности выплачивать спортивную стипендию в размере 12-кратной месячной минимальной ставки заработной платы.
В месяц без уплаты налога спортсменам можно выплачивать сумму, не превышающую двукратную месячную минимальную ставку заработной платы, при условии, что с ними заключен трудовой или иной обязательственно-правовой договор - в этом случае стипендию выплачивать нельзя.
Пенитенциарный кодекс будет дополнен поправкой о допинговых преступлениях. Таковыми являются назначение, склонение к использованию или помощь в использовании вещества или метода, а также производство, изготовление, продажа, перевоз, передача соответствующих веществ или их провоз через государственную границу.