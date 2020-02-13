Спортсменов освободят от уплаты налогов с суммы в 1168 евро

Согласно законопроекту, в один календарный год без уплаты налога спортсмену можно в общей сложности выплачивать спортивную стипендию в размере 12-кратной месячной минимальной ставки заработной платы.

В месяц без уплаты налога спортсменам можно выплачивать сумму, не превышающую двукратную месячную минимальную ставку заработной платы, при условии, что с ними заключен трудовой или иной обязательственно-правовой договор - в этом случае стипендию выплачивать нельзя.