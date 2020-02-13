Заседание по делу о зверском нападении на таксиста откладывается: один из пяти обвиняемых не явился в суд

В среду вечером Кауров позвонил прокурору и сообщил, что болен и в суд не придет. Прокурор предупредил, что в таком случае подсудимый должен представить суду справку от врача. К утру не было ни справки, ни обвиняемого, а его телефон был отключен. Процесс невозможно начать, так как не все обвиняемые на месте. Судебное заседание перенесли на 9 марта.

Двух несовершеннолетних подсудимых, которым предъявлены наиболее серьезные обвинения, доставили в суд в полицейском автобусе. Один из них отбывает наказание за ранее совершенное преступление, а другой был арестован. В зале суда выяснилось, решением Вируского окружного суда отбывающий наказание юноша досрочно выйдет из тюрьмы.

Один из подсудимых. ФОТО: Marko Saarm

Прокуратура предъявила обвинение пяти людям, из которых двое на момент совершения преступления были несовершеннолетними. Молодых людей обвиняют по нескольким статья, в том числе в совершении тяжких насильственных действий обвиняют и несовершеннолетних. Одного из них (2002 года рождения), обвиняют в ограблении, в ненадлежащем физическом обращении и самовольном использовании чужой собственности, совершенном с применением насилия. Второго несовершеннолетнего обвиняют в ограблении, краже и самовольном использовании чужого имущества с применением насилия.

Остальных трех подсудимых обвиняют - по различным статьям - в использовании чужого имущества. Райну Когеру и Герту Кустасоо может грозить штраф или до трех лет тюрьмы. Тиво Кауреву, которого также обвиняют в насилии, может грозить от двух до десяти лет тюрьмы.

События ночи 15 ноября 2018 года, когда было совершено нападение на таксиста, разворачивались следующим образом. Молодые люди попросили отвезти их на мызу Пярсти. Водитель такси доставил их до места назначения, где и стал жертвой нападения. После избиения 60-летнего таксиста засунули в багажник, после чего молодые люди поехали в Вильянди за еще одним своим приятелем. Затем вся компания направилась в Раквере, откуда рано утром вернулась в Вильянди.

В 8:30 в полицию поступил вызов, что по Колга-Яани в направлении Вильянди движется автомобиль, совершающий опасные маневры. Скрываясь от полицейского патруля, преступники на угнанном мерседесе совершили несколько ДТП. После этого они приехали на парковку кладбища в Вильянди, где бросили автомобиль и сбежали. Обнаруженного в брошенном автомобиле таксиста в тяжелом состоянии доставили в Тартускую больницу.