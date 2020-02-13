Какие права дает регистрация места жительства?

Широко распространено мнение, что прописка дает правa на квартиру или дом, в которых жилец зарегистрировался. «Это не соответствует действительности, так как сам факт регистрации места жительства не дает права на использование жилья. Для этого должен быть заключен договор аренды с хозяином, и хозяин недвижимости имеет право решать, кто может быть зарегистрирован на принадлежащей ему жилплощади», - объяснила адвокат бюро Hedman Partners Кати Пино.

Регистрация места жительства не имеет отношения к собственности, для получения права собственности на недвижимость нужно обратиться к нотариусу. «Собственник недвижимости - это лицо, которое занесено в Крепостную книгу Эстонии и только у него имеются обширные права по отношению к данной собственности», - добавила Пино.

Регистрация места жительства в регистре народонаселения, однако, имеет значение для определения участка голосования, при распределении налогов между государством и местным самоуправлением, а также дает зарегистрированному жильцу право получать от города или уезда социальные услуги. «На основании регистрации назначаются различные пособия. Например, пособие на детей, идущих в первый класс или на похороны близкого, a также для пенсионеров, проживающих в одиночестве. В Таллинне для жителей города действует право на бесплатный проезд», - привела адвокат Hedman Partners примеры.

Кроме того, по словам Пино, различные государственные учреждения используют данные регистра народонаселения как почтовые данные для связи с человеком и для посылки ему извещений и документов. «Хотя часть посылаемых почтой документов, например, приглашение на выборы, являются информативными, некоторые документы могут иметь важное юридическое значение, a факт их отсылки и получения может иметь юридические последствия. Такими документами являются судебные извещения и документы от судебных приставов», - добавила она.

Также регистрация места жительства важна и для государства, позволяя планировать социальные услуги и инфраструктуру.