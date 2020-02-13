Гвардиола может лишиться работы в случае неудач "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

По мнению каталонца, выиграть турнир сложнее в связи с тем, что прежде клубу это не удавалось, а от команды ждут многого.

«Вот почему так сложно выиграть. И получается, что в более чем сотне сезонов истории «Манчестер Сити» было сто сезонов неудач, но это неправда.

Есть множество невероятных футболистов, которые делали болельщиков счастливыми, наши фанаты наслаждались какими-то частями сезона. Я знаю, люди говорят «вы хороши» или «вы недостаточно хороши».

Я принимаю это. Я хочу выиграть Лигу чемпионов, мечтаю и получу удовольствие от матчей против «Реала», чтобы увидеть, что я способен сделать.

И этот процесс, двухнедельный период[перед этими играми, будет в числе счастливейших моментов в моей работе – представлять, что мы можем сделать, чтобы победить их.

Если мы не победим их, тогда придет председатель клуба или спортивный директор и скажет: «Это недостаточно хорошо, мы хотим Лигу чемпионов, я тебя уволю».