Мы - 15-е, россияне продолжили безмедальную серию , победа досталась Норвегии

Гранды мирового биатлона Марте Олсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей Бе и Йоханнес Бе обеспечили норвежцам победу. Второе место завоевали хозяева турнира, итальянцы. Бронза уезжает в Чехию.

Сборная России по биатлону установила антирекорд, не попав в призы в 27 гонках подряд.

Серия началась 15 декабря на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. На следующих четырех этапах (в Анси, Оберхофе, Рупольдинге и Поклюке) россияне не смогли занять призовых мест. В смешанной эстафете на чемпионате мира, который начался в итальянском Антхольце, россияне также остались без призов.

Последними подиумами были серебро Александра Логинова в гонке преследования 14 декабря и серебро женской команды в эстафете в тот же день.

Прошлый антирекорд был установлен в 2016 году – тогда российские биатлонисты впервые не взяли медалей на чемпионате мира и не попадали в призы 25 гонок подряд.

Серия закончилась на первом этапе КМ сезона-2016/17 в Эстерсунде, когда Антон Бабиков выиграл гонку преследования, а Максим Цветков был вторым.