Очередной европейский авиаперевозчик прекратил свое существование

За последние три года в Европе перестали существовать несколько знаковых авиакомпаний, в том числе французская Aigle Azur, немецкая Air Berlin и исландская WOW air. Теперь к этому списку добавилась Air Italy. Решение о ликвидации компании было накануне принято на собрании ее акционеров. К слову, 49% акций компании принадлежат флагманской Qatar Airways, пишет Turizm.

Представители катарского перевозчика заявили, что компания по-прежнему готова инвестировать в Air Italy, но для это требуются согласие и заинтересованность всех акционеров. «Даже в условиях меняющейся конкурентной среды и все более сложной рыночной ситуации, оказывающих серьезное влияние на авиатранспортную отрасль, Qatar Airways подтверждает свое обязательство продолжить инвестировать в компанию. В первую очередь, ради поддержки путешествующей общественности Италии. Компания безусловно готова поддержать и персонал Air Italy в дополнение к поддержке местных сообществ и других заинтересованных сторон», — говорится в заявлении одного из главных акционеров.