Очередной европейский авиаперевозчик прекратил свое существование

Нишевая итальянская пассажирская авиакомпания Air Italy приостановила свою деятельность после того, как ее владельцы затеяли процесс ликвидации. Об этом пишет Travel Daily Media.
За последние три года в Европе перестали существовать несколько знаковых авиакомпаний, в том числе французская Aigle Azur, немецкая Air Berlin и исландская WOW air. Теперь к этому списку добавилась Air Italy. Решение о ликвидации компании было накануне принято на собрании ее акционеров. К слову, 49% акций компании принадлежат флагманской Qatar Airways, пишет Turizm.
Представители катарского перевозчика заявили, что компания по-прежнему готова инвестировать в Air Italy, но для это требуются согласие и заинтересованность всех акционеров. «Даже в условиях меняющейся конкурентной среды и все более сложной рыночной ситуации, оказывающих серьезное влияние на авиатранспортную отрасль, Qatar Airways подтверждает свое обязательство продолжить инвестировать в компанию. В первую очередь, ради поддержки путешествующей общественности Италии. Компания безусловно готова поддержать и персонал Air Italy в дополнение к поддержке местных сообществ и других заинтересованных сторон», — говорится в заявлении одного из главных акционеров.
В Air Italy сообщили, что все ее запланированные до 25 февраля рейсы выполнят другие перевозчики. Авиабилеты, купленные на более поздние даты, пассажиры смогут вернуть. В последнее время итальянская компания столкнулась с жесткой конкуренцией, а запрет на полеты Boeing 737 Max усилил давление, так как в составе компании находились три самолета этой серии, а еще 10 были заказаны. Последний гвоздь в крышку гроба перевозчика забил китайский коронавирус, из-за которого многим авиакомпаниям пришлось отменить рейсы в Китай. Китайские путешественники — глобальный двигатель многих отраслей. И его остановка из-за вспышки вируса вызвала неопределенность в авиационной промышленности, а это— удар ниже пояса абсолютно для любой авиакомпании, — резюмирует издание.