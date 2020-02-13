Исследование выявило самые частые симптомы коронавируса

Согласно результатам исследования 138-и пациентов уханьской больницы, заразившихся коронавирусом, у 99 процентов заболевших наблюдалось повышение температуры тела. Другими распространенными симптомами заболевания были усталость и сухость в горле – они наблюдались у более половины пациентов.

Примерно у трети исследуемых пациентов возникали боль в мышцах и проблемы с дыханием. В среднем затрудненность дыхания возникала спустя пять дней после проявления первичных симптомов.

Прочие типичные симптомы, сопутствующие простудным заболеваниям, к примеру, головная боль или боль в горле проявлялись в редких случаях.

Также в результате нового исследования выяснилось, что в тяжелых случаях заболевания более проявлялись такие симптомы как боль в животе и потеря аппетита.

Ученые также установили наличие «нетипичных» симптомов. Они обнаружили, что у 14-и пациентов возникали диарея и тошнота за один-два дня до возникновения жара или проблем с дыханием.

Это может свидетельствовать об ином способе распространения вируса. Согласно исследованию, один пациент с проблемами в желудке был направлен в хирургическое отделение, поскольку симптомы не были типичными для коронавируса. После чего больной заразил еще по меньшей мере четырех пациентов на стационарном лечении — у всех также возникли «нетипичные проблемы с желудком».