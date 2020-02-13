Фото ⟩ В Таллинне завелся хулиган, который портит дорожные знаки

Вице-мэр Андрей Новиков отметил, что в этом районе орудует хулиган, который намеренно портит дорожные знаки. Лишь за последние недели пострадали несколько десятков средств организации дорожного движения. «Уже заказано проведение восстановительных работ, а в некоторых местах придется установить новые знаки, - сказал Новиков. – Призываю всех горожан к бдительности, так как испорченные дорожные знаки могут создать опасную дорожную ситуацию и это может привести к аварии. Если вы заметили подозрительное действие, обязательно сообщите в полицию».