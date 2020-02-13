Чт, 13.02.2020
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Фото ⟩ В Таллинне завелся хулиган, который портит дорожные знаки

За последние пару недель в столичном районе Нымме были испорчены десятки дорожных знаков.

ФОТО: Таллиннская городская канцелярия

За последние пару недель в столичном районе Нымме были испорчены десятки дорожных знаков, город призывает участников движения быть внимательными.

За последние пару недель в столичном районе Нымме были испорчены десятки дорожных знаков.

ФОТО: Таллиннская городская канцелярия

Вице-мэр Андрей Новиков отметил, что в этом районе орудует хулиган, который намеренно портит дорожные знаки. Лишь за последние недели пострадали несколько десятков средств организации дорожного движения. «Уже заказано проведение восстановительных работ, а в некоторых местах придется установить новые знаки, - сказал Новиков. – Призываю всех горожан к бдительности, так как испорченные дорожные знаки могут создать опасную дорожную ситуацию и это может привести к аварии. Если вы заметили подозрительное действие, обязательно сообщите в полицию».

Об испорченных дорожных знаках и сломанных светофорах можно сообщить по номеру 656 3535, звонки принимаются круглосуточно.

За последние пару недель в столичном районе Нымме были испорчены десятки дорожных знаков.

ФОТО: Таллиннская городская канцелярия

В Таллинне 36 734 дорожных знака, 291 светофор и 171 камера слежения за дорожной обстановкой. Поскольку для организации движения знаки демонтируются и на их месте устанавливаются новые, эти числа постоянно меняются.

Дорожные знаки в Таллинне чистят четыре раза в год, а также по необходимости.

За последние пару недель в столичном районе Нымме были испорчены десятки дорожных знаков.

ФОТО: Таллиннская городская канцелярия

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