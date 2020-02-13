Социал-демократы предлагают изменить Закон о гражданстве

«Цель нашего законопроекта – привести в порядок принятые в конце января в Рийгикогу изменения к Закону о гражданстве, которые теоретически дали 500 детям право стать гражданами Эстонии, но при этом ввели для них несправедливые и неисполнимые условия для получения гражданства», – отметил Евгений Осиновский в пресс-релизе партии.

По его словам, законопроект социал-демократов направлен на отказ от абсурдного периода ожидания 18-летия – до этого возраста ходатайствующие о получении гражданства Эстонии не могут получить от РФ справку об освобождении их от российского гражданства.