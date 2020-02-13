Социал-демократы предлагают изменить Закон о гражданстве

Социал-демократы в четверг инициировали в Рийгикогу проект о внесении изменений в Закон о гражданстве, который в случае его принятия позволит живущим в Эстонии детям стать реальными, а не фейковыми гражданами страны.
«Цель нашего законопроекта – привести в порядок принятые в конце января в Рийгикогу изменения к Закону о гражданстве, которые теоретически дали 500 детям право стать гражданами Эстонии, но при этом ввели для них несправедливые и неисполнимые условия для получения гражданства», – отметил Евгений Осиновский в пресс-релизе партии.
По его словам, законопроект социал-демократов направлен на отказ от абсурдного периода ожидания 18-летия – до этого возраста ходатайствующие о получении гражданства Эстонии не могут получить от РФ справку об освобождении их от российского гражданства.
Принятый парламентом закон коалиции вступит в силу 17 февраля. На основании этого закона гражданство получат всего 130 детей. Остальные 1 370 детей станут фейковыми гражданами, поскольку российское законодательство не позволяет отказываться от гражданства РФ до достижения совершеннолетия.