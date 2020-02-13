Картина дня: трагический пожар, реконструкция Петербургского шоссе и рост цен на автомобили

В Пыхья-Таллинне произошел пожар в жилом доме: погиб 75-летний мужчина

Сегодня утром в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревянном доме в Таллинне на улице Пебре. Читать далее...

В связи с ужесточением экологических требований в Эстонии подорожают автомобили

Согласно принятому в ЕС решению, к концу 2020 года средний уровень выбросов CO2 для каждого автомобильного концерна должен составлять не более 95 граммов на километр. За превышение этого показателя будет взиматься штраф. Читать далее...

Некогда могущественная мебельная фабрика находится на пороге банкротства

Выполнявшая индивидуальные заказы мебельная фабрика Sarkop пришла в упадок: производственное здание опустело, зарплаты не выплачены, а суд остановил процедуру санации. Читать далее...

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе выходит на эстонский рынок

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе, немецкая компания Flixbus уже в первом полугодии 2020 года планирует приступить к обслуживанию линий из Таллинна в города Восточной и Западной Европы. Конкуренты заявляют о своей готовности к появлению на рынке нового игрока. Читать далее...

Доступность лекарств ухудшилась и без аптечной реформы

В последнее время все чаще стала возникать ситуация, когда врач выписывает какое-то лекарство, а человеку приходится бегать по аптекам, чтобы его выкупить. Нет, закончились, давно не было – такие объяснения звучат из уст работников. Куда они делись, врач же не может выписать то, чего в Эстонии быть не должно? Читать далее...

Сыырумаа сделает из Батарейной тюрьмы второй Ротерманни

Вчера, 12 февраля, член правления Riigi Kinnisvara Кати Кусмин и владелец U.S. Invest Урмас Сыырумаа подписали договор купли-продажи имеющей двухсотлетнюю историю Батарейной морской крепости. Читать далее...

Заседание по делу о зверском нападении на таксиста откладывается: один из пяти обвиняемых не явился в суд

В четверг, 13 февраля, в первой половине дня в Вильяндиском доме суда должен был начаться процесс над пятью молодыми людьми, которых обвиняют в нападении на таксиста, жестоком избиении и самовольном использовании чужого автомобиля полтора года назад. Заседание отложили, так как один из подсудимых - Тиво Кауров - не явился в суд. Читать далее...

Легендарный советский разведчик умер на 104-м году жизни

Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, скончался на 104-м году жизни. Читать далее...

Руководитель Больничной кассы: денег всегда хотелось бы иметь больше

Очереди к врачам всё увеличиваются - несмотря на то, что в прошлом году Больничная касса (БК) получила больше средств. По сравнению с очередями в других странах наши длинными не являются, просто жители Эстонии думают иначе, высказал свое мнение руководитель БК Райн Лаане в интервью Postimees.

Таллинн принял решение о реконструкции Петербургского шоссе

Мэрия Таллинна приняла принципиальное решение о необходимости реконструкции Петербургского шоссе - город готов вложить в строительство средства, но желает получить и государственную помощь. Читать далее...

Вне дома: королевский жираф на золотом блюде французской кухни

Что главнее - хлеб или зрелище? А это как посмотреть. Ненавязчивая тихая музыка в ресторане а ля карт, безусловно, вторична: она служит фоном для наслаждения изысканной кухней. Блюда и напитки, подающиеся во время представления варьете, тоже играют второстепенную роль, ведь в данном случае гораздо важнее музыка, танец, яркие костюмы. А иногда шоу и еда органично сопровождают друг друга, иногда соперничают, но достигают общего результата – восторга зрителей. Так бывает редко, но на прошлой неделе это случилось. Читать далее...

Исследование: наибольший плюс пенсионной реформы – возможность принимать самостоятельное решение