Почему рыба в Нарве осталась разве что на гербе?

Браконьеры сокращают численность рыбы в Нарове не только незаконным ловом, но и намеренным причинением рыбе увечий. Тройники (слитые вместе цевья трех крючков), которые используют для сечки рыб правонарушители, ранят сорвавшихся рыб и часто приводят к их смерти.

Сечь рыбу не только негуманно, но и незаконно. “Секуны”, как их называют местные добропорядочные рыбаки, занимаются сечкой рыб постоянно, абсолютно не скрывая этого, однако в часы пограничного рейда остаются незамеченными представителями власти.

Один из основателей клуба рыбаков “Narva fishing team” Сергей Хийску сетует на неспособность блюстителей порядка справиться с проблемой: “Мы собрали более ста подписей местных рыбаков и отправили заявление, рассказывающее обо всех проблемах, связанных с браконьерством в Нарове, в Министерство окружающей среды. К сожалению, получили ответ о том, что помочь здесь может только погранохрана”.

В первую очередь причину дефицита рыбы в Нарове рыбаки усматривают в отсутствии контроля рыболовных карт у рыбаков и проверки количества выловленной рыбы согласно установленным нормам Эстонской Республики. Важную роль в исчезновении рыбы играет также лов рыбы сетями, мережами и тройниками в ночное время рядом с мостом “Дружба”. Улов при такой рыбалке может достигать до 50 кг на одного рыбака – такой объем выловленной простым любителем рыбы истребляет обитателей реки.

Минога в Нарове переживает не лучшие времена из-за наличия специальных ловушек на всем протяжении участка реки от моста “Дружба” до впадения в Финский залив. По данным Инспекции окружающей среды, в 2019 году ими было обнаружено и изъято 149 незаконных ловушек для ловли миноги. Превышая допустимую норму расстановки ловушек, правонарушители развивают бизнес, уходят от уплаты налогов и остаются безнаказанными.

По словам пресс-секретаря Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Кристины Костиной, проведение контрольных рейдов входит в компетенцию Инспекции окружающей среды. «Действительно, были случаи, когда пограничники во время проведения контроля границы обнаруживали сети или получали информацию о возможных нарушителях. Но и в этих случаях сети и информация передается для дальнейшего расследования Инспекции окружающей среды», - отметила она.