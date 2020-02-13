Фото ⟩ Под Вильянди 94-летний водитель спровоцировал тройную аварию

В среду вечером около 18:15 на шоссе Имавере–Вильянди–Каркси-Нуйа под Вильянди произошла авария. Как пишет Sakala, там столкнулись три машины.
Побывавший на месте происшествия фотограф Кенно Соо рассказал, что управлявший автомобилем Suzuki 94-летний мужчина не заметил ехавшего по главной дороге джипа BMW, что привело к столкновению этих двух машин. В это же время подъехал фургон Renault, который в свою очередь врезался в Suzuki.
«Больше всего пострадал Suzuki и его водителю на месте происшествия была оказана первая помощь. В госпитализации он не нуждался. Остальные водители не пострадали, все были трезвы. Движение на месте происшествия было нарушено около часа», - добавил Кенно Соо.