Фото ⟩ Под Вильянди 94-летний водитель спровоцировал тройную аварию

Побывавший на месте происшествия фотограф Кенно Соо рассказал, что управлявший автомобилем Suzuki 94-летний мужчина не заметил ехавшего по главной дороге джипа BMW, что привело к столкновению этих двух машин. В это же время подъехал фургон Renault, который в свою очередь врезался в Suzuki.