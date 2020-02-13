Основатель Amazon приобрел за баснословную сумму поместье в Лос-Анджелесе

Речь идет о поместье Warner Estate, расположенном в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Безос купил его у медиамагната Дэвида Геффена без участия агентов по продаже недвижимости. Поместье занимает площадь в 3,6 гектара. Его спроектировали в 1930-х годах для президента Warner Bros Джека Уорнера. Тут есть широкие террасы, огромные сады, несколько гостевых домиков, теннисный корт и поле для гольфа. Геффен купил это поместье в 1990 году за 47,5 млн долларов.

Aerial shot of Jeff Bezos’ new $165 Million home purchase in Beverly Hills. Built by Jack Warner of Warner Bros.



This sale is now the highest recorded purchase in the state of California. pic.twitter.com/xPHP6535bi — Ben Wegmann (@benwegmann) February 13, 2020

Сумма сделки между Безосом и Геффеном установила новый рекорд для округа Лос-Анджелес. Так, в июле прошлого года роскошное поместье площадью 5250 квадратных метров, расположенное в пригороде Лос-Анджелеса Холмби Хиллс продали за рекордные на тот момент 119,75 млн долларов.

Сумма той сделки почти вдвое уступала американскому рекорду на рынке жилья: в январе 2019 года миллиардер и основатель хедж-фонда Citadel Кеннет Гриффин приобрел роскошный пентхаус в Нью-Йорке за 238 млн долларов. Если же говорить о мировых рекордах, то самой дорогой сделкой с жильем считается покупка дома в Гонконге в 2017 году за 361 млн долларов.