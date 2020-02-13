Королеве не хватает: Букингемский дворец ищет специалиста для проведения реновации

Жизнь королевского семейства - это действительно тема, которая способна довести британцев до белого каления. Если недавно общественность бурно обсуждала отказ Меган и Гарри от исполнения королевских обязанностей и реставрации Фрогморской усадьбы, то реновация Букингемского дворца стоимостью 369 миллионов фунтов, или 435 миллионов евро, страшно разгневала подданных ее величества.

Это первая перестройка дворца с 1950-х годов, и к ее осуществлению привлечены 200 специалистов, которые уже проводят работы по реновации.

Понятно, что затраты на это будут покрыты из средств налогоплательщиков.

В опубликованном королевским домом объявлении о работе сказано, что у специалиста по планировкам должен быть опыт в проведении подобных реставрационных работ, и его годовая зарплата может достигать 38 000 фунтов стерлингов, или 44 900 евро. Планируется, что реновация будет длиться десять лет.