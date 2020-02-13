Королеве не хватает: Букингемский дворец ищет специалиста для проведения реновации

Королева Елизавета II находится в поисках специалиста по перепланировке, который поможет организовать проведение реновации.
Жизнь королевского семейства - это действительно тема, которая способна довести британцев до белого каления. Если недавно общественность бурно обсуждала отказ Меган и Гарри от исполнения королевских обязанностей и реставрации Фрогморской усадьбы, то реновация Букингемского дворца стоимостью 369 миллионов фунтов, или 435 миллионов евро, страшно разгневала подданных ее величества.
Это первая перестройка дворца с 1950-х годов, и к ее осуществлению привлечены 200 специалистов, которые уже проводят работы по реновации.
Понятно, что затраты на это будут покрыты из средств налогоплательщиков.
В опубликованном королевским домом объявлении о работе сказано, что у специалиста по планировкам должен быть опыт в проведении подобных реставрационных работ, и его годовая зарплата может достигать 38 000 фунтов стерлингов, или 44 900 евро. Планируется, что реновация будет длиться десять лет.
Несмотря на то, что широкая общественность осудила дорогую реновацию дворца, она необходима: там до сих пор функционируют проведенные в 1940-х годах системы электричества и водоснабжения, что создает серьезные угрозы пожара и наводнения. Кроме того, в ванных сохранились бойлеры, которым уже 30 лет.