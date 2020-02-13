Фото ⟩ Грузовик с польскими номерами скатился на скользкой дороге в кювет

ДТП произошло в 19:45 на 235-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. Грузовик Mercedes-Benzi с регистрационными номерами Польши съехал в кювет на скользкой дороге. Управлявший грузовиком 58-летний мужчина не пострадал, передает Lõuna Postimees .

Около полуночи грузовик стали вытаскивать из кювета, из-за чего движение на месте происшествия было нарушено в течение нескольких часов. Его регулировала полиция. По сообщению Департамента шоссейных дорог, движение было восстановлено около 2:30.