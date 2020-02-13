Объявлены русскоязычные номинанты на литературную премию Капитала культуры

Людмила Глушковская. «Печаль моя светла». Книга воспоминаний.

Лариса Йоонас. Сборник стихов «Мировое словесное электричество».

Андрей Анисимов. Роман-антиутопия «Европейское танго».

Илья Прозоров. Многообещающий дебют. Рассказ «P.S.».

Борис Тух. Преданность теме: многолетний роман с театром. Освещение деятельности эстонских театров в журнале «Таллинн» и сборниках эссе.

Нэлли Абашина-Мельц. Дело всей жизни. Более 30 лет деятельности в области русскоязычной литературы. И поэтический сборник «Я не стихи пишу, слагаю строки в жизнь…»

14 марта, в День родного языка, на торжественном мероприятии в Союзе Писателей Эстонии будут объявлены лауреаты, которые получат денежные премии, остальным номинантам вручат дипломы.

"Меня радует, - говорит председатель жюри Марина Тервонен, - что в наш список вошли произведения разных жанров: поэзия, проза, эссеистика, - и то, что в списке авторы разных поколений, и то, что мы смогли не только представить новые имена, но и отметить тех людей, благодаря которым в течение нескольких десятилетий в Эстонии сохранялось само понятие русскоязычной литературы".

"Напомню, что для авторов, пишущих на русском языке, конкурс открыт с 2001 года и по давно сложившейся традиции участие в конкурсе – дело сугубо добровольное, – рассказывает Тервонен. – Жюри рассматривает и оценивает произведения, которые присылают или передают на конкурс сами авторы либо рекомендующие их редакции и издательства. Но выбор, как вы понимаете, есть выбор: как бы ни хотелось наградить всех, кто-то всегда остается «за чертой».