Объявлены русскоязычные номинанты на литературную премию Капитала культуры

Фонд «Капитал культуры Эстонии» подвел итоги литературного конкурса за 2019 год в 11 номинациях. На премию автору, пишущему на русском языке, претендуют шесть литераторов.
- Людмила Глушковская. «Печаль моя светла». Книга воспоминаний.
- Лариса Йоонас. Сборник стихов «Мировое словесное электричество».
- Андрей Анисимов. Роман-антиутопия «Европейское танго».
- Илья Прозоров. Многообещающий дебют. Рассказ «P.S.».
- Борис Тух. Преданность теме: многолетний роман с театром. Освещение деятельности эстонских театров в журнале «Таллинн» и сборниках эссе.
- Нэлли Абашина-Мельц. Дело всей жизни. Более 30 лет деятельности в области русскоязычной литературы. И поэтический сборник «Я не стихи пишу, слагаю строки в жизнь…»
14 марта, в День родного языка, на торжественном мероприятии в Союзе Писателей Эстонии будут объявлены лауреаты, которые получат денежные премии, остальным номинантам вручат дипломы.
"Меня радует, - говорит председатель жюри Марина Тервонен, - что в наш список вошли произведения разных жанров: поэзия, проза, эссеистика, - и то, что в списке авторы разных поколений, и то, что мы смогли не только представить новые имена, но и отметить тех людей, благодаря которым в течение нескольких десятилетий в Эстонии сохранялось само понятие русскоязычной литературы".
"Напомню, что для авторов, пишущих на русском языке, конкурс открыт с 2001 года и по давно сложившейся традиции участие в конкурсе – дело сугубо добровольное, – рассказывает Тервонен. – Жюри рассматривает и оценивает произведения, которые присылают или передают на конкурс сами авторы либо рекомендующие их редакции и издательства. Но выбор, как вы понимаете, есть выбор: как бы ни хотелось наградить всех, кто-то всегда остается «за чертой».
Всем, кто считает или ощущает себя писателем, хочу пожелать на будущее: не только пишите, но и проявляйте инициативу, публикуйтесь, издавайтесь, участвуйте! И пусть вам сопутствует успех".