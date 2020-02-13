Уходим из Антарктиды: добро пожаловать на карусель Беллинсгаузена!

Капитан Индрек Киви спустя долгое время вновь налил Нептуну глоток сладкого рома, чтобы он хранил судно и команду на пути к Фолклендам. Команде, собравшейся на палубе понаблюдать за этой важной процедурой, тоже перепало, поскольку впереди ее ждали четыре трудовых дня под парусами. Если других обязанностей не было, можно было активно проводить время, пытаясь удержаться на кренящемся и шатающемся корабле.

Еще в канале Нельсона мы поставили вдобавок к генуе и бизани грот, что дало нам скорость в 8 узлов, отличный ход под парусами. По инициативе юнги Юлиуса поставили подходить дрожжевое тесто и к вечеру испекли пару свежих булок. Предыдущие дни успели порядком взбаламутить пролив Дрейка.

«Нельзя сказать, что погода плохая, все-таки больше признаков хорошей погоды!» - был оптимистичен капитан. Знаменитые перекрестные волны Дрейка, которые ударяют о судно так, как им заблагорассудится, были тут как тут. «Добро пожаловать на карусель Беллинсгаузена!» - сказал CJ Kask, когда мы услышали ругань вахтенных по камбузу, перебивающую звон падающей посуды.

Швыряло прилично, все, что могло звенеть, звенело так, что закладывало уши. «Если что-то мешает спать, ты недостаточно устал», - заявил СО со стоическим спокойствием, ликвидировав самые большие источники звона. В рубке значительно обновился музыкальный репертуар. Диски, которые нам выдало на Сааремаа радио Kadi смогли отдохнуть, и в первую ночь перехода через пролив Дрейка звучал хороший джаз. В том числе последний диск Кадри Вооранд.

Ночь напоминала командные упражнения на брусьях, пришлось порядком потрудиться, чтобы удержаться в койке в свободное от вахты время. Открыть холодильник было похоже на азартную игру: никогда не знаешь, что и в каком количестве может оттуда высыпаться. Извлечение оттуда пачки масла представляло собой серьезную работу для двух мужчин. Температура воздуха по-прежнему была 2 градуса, но температура воды поднялась уже до 5,5 градусов. Ветер был стабильно около 15 м/c, и хоть и поменял направление, все равно был преимущественно попутным. Мы видели китов и альбатросов. Определить точнее их вид мы затруднились. Была там черная бровь или нет – попробуй понять, когда судно трепыхается, как пола пальто на ветру, и поливает дождь. Мы договорились, что более детальные определения оставим орнитологам. Буревестники и ласточки частенько сопровождали нас, их подвидам в умной книжке было уделено много страниц. Птица есть птица, тюлень есть тюлень, а кит – это кит. Главное, чтобы команда не переругалась, пытаясь их определить.

К полудню второго дня в проливе Дрейка мы достигли отмели Шэклтона, где воды «всего» 1,5 км, резкий подъем рельефа с трех до полутора тысяч метров сделал море бурным, ужасно давило оттуда и отсюда, трудно было удержать руль на курсе. За первые сутки мы прошли 160 миль. Если Нептун позволит, продолжая в том же духе, мы достигнем Фолклендов раньше, чем планировали. Пока прогноз дает вечер пятницы.

Марис Пруули в резиновой лодке. ФОТО: Erakogu

Пролив Дрейка грандиозен и грандиозно проходить его под парусами.

4.02.2020 в проливе Дрейка