Сейм распустил Рижскую думу

Нынешняя дума пока продолжит работу, потому что законопроект вступит в силу на следующий день после того, как его провозгласит президент Эгил Левитс. На это у него есть десять дней, пишет Rus.TVNET.

В голосовании не участвовали четверо депутатов парламентской фракции Союза зеленых и крестьян, против законопроекта проголосовали депутаты фракции "Согласия" и несколько не принадлежащих к фракциям депутатов.

"В Риге, мягко говоря, не все в порядке", - заявил министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце, выступая перед Сеймом. Пришло время распустить Рижскую думу и привести столицу в порядок, подчеркнул он.

"Бывший мэр Риги (Нил Ушаков - прим.ред.), попав в Брюссель, не видит своей вины в происходящем в Рижской думе. В Риге Ушаков (член партии "Согласие" - прим.ред.) создал свое королевство с вассалами. Это можно было заметить уже давно, однако полная картина открылась, когда мэр был вынужден бежать", - сказал министр, добавив, что Ушаков обеспечил назначение своих приближенных на различные должности в самоуправлении.

Пуце подчеркнул, что нарушения в работе Рижской думы происходили в течение всего срока ее работы, и кризис в самоуправлении не развился за один день. После проведения оценки работы самоуправления был сделан вывод, что думу нужно распустить, потому что невозможно другими инструментами добиться выполнения ее функций.

В свою очередь представитель "Согласия" Валерий Агешин указал на то, что роспуск думы, которая была избрана в ходе легитимных выборов, является крайней мерой и существенным ограничением волеизъявления избирателей.

Другой депутат "Согласия" Ивар Зариньш заявил, что думу, которая не хочет работать и наглядно это демонстрирует, нужно распускать, но это нужно делать законным способом. Он высказал недоумение, почему коалиция не посчитала нужным разработать новый законопроект о роспуске думы, указав в нем в качестве основания для роспуска только три не состоявшихся из-за отсутствия кворума заседания, чтобы избежать конституционных рисков.

Его позицию поддержал Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян), который заявил, что, если бы коалиция подала альтернативный законопроект, содержащий легитимное основание для роспуска думы, Сейм проголосовал бы за него единогласно. "Вместо этого вы нарушаете все нормальные процедуры", - сказал депутат.

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце сообщил журналистам, что дата досрочных выборов в столичную думу будет зависеть от того, когда президент провозгласит закон. Ближайшая дата, когда это может произойти, 24 февраля, и в таком случае выборы могут состояться 25 апреля.

На вопрос о том, будет ли новая Рижская дума избрана на срок более пяти лет, министр ответил, что это зависит от того, будет ли собрано необходимое количество подписей за референдум по поправкам к закону о самоуправлениях.