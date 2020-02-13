Суд аннулировал штраф спешившему к рожавшей жене водителю

Хотя оштрафованный за превышение скорости мужчина ходатайствовал через суд только об уменьшении суммы штрафа, полиция сама предложила суду аннулировать штраф и прекратить дело о проступке.

Напомним, что 7 января отец семейства Райн ехал к рожавшей дома жене, разогнав машину до 130-140 километров в час в зоне с разрешенной скоростью 90 километров в час, и был оштрафован полицией на 400 евро.

По словам Пыхьяского префекта Кристиана Яани, главная задача полиции помогать людям. «В подобной ситуации мы не сделали достаточно для поддержки семьи. Узнав, что мужчина спешит домой к рожающей жене, полиция могла бы помочь ее мужу. Найти способ, чтобы он мог поскорее добраться домой», - сказал он.

По словам префекта, отец семьи обратился в суд с ходатайством об уменьшении суммы штрафа за нарушение, но уже в январе полиция направила в суд заявление с просьбой полностью отменить штраф.

7 января 10-летний Ральф в домашних условиях принял роды по указаниям, поступавшим по телефону от сотрудника центра тревоги, поскольку его отец был задержан полицией за превышение скорости.

7 января в 15.45 сотрудники дорожной службы заметили на 31-м километре шоссе Таллинн-Нарва легковой автомобиль Toyota Hilux, ехавший в направлении Нарвы. По замеру скорость транспортного средства составляла 136 км в час на участке с разрешенной скоростью 90 километров в час. Дорожное покрытие было мокрым, шел мокрый снег и были сумерки.

Полиция дала водителю сигнал остановиться. Автомобилем управлял 37-летний мужчина, который объяснил, что торопится к рожающей жене. Полицейский спросил, вызывана ли скорая помощь, на что задержанный ответил утвердительно.

По данным проверки транспортного средства выяснилось, что срок техосмотра машины истек в конце октября прошлого года.

«У каждого полицейского есть свобода поступать по своему усмотрению, и при принятии решения оцениваются все обстоятельства. Таким образом, полицейский учитывает серьезность нарушения, погодные условия, показания водителя, состояние автомобиля и другие условия дорожного движения — например, время нарушения, местоположение или интенсивность движения в данный момент», - отметила полиция.