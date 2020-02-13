Рынок ждет новый кризис? В Эстонии заканчиваются резервы важного строительного сырья

«Чтобы предотвратить сырьевой кризис, мы призываем правительство в ближайшие месяцы принять решение о выдаче разрешений на разведку месторождений полезных ископаемых. Затем нужно создать механизм для согласования интересов государства и местного самоуправления», - отмечают союзы, добавляя, что, если не открыть новые карьеры, это повлияет на тысячи рабочих мест по всей Эстонии, поскольку важными потребителями известняка являются также и строительные компании.

По данным союзов, в Харьюмаа резервы добычи известняка, необходимого для строительства дорог и зданий, подходят к концу, поскольку нынешние карьеры будут исчерпаны через шесть-семь лет. Чтобы открыть известняковый карьер, требуется не менее пяти лет, но может потребоваться и до семи лет.

Союзы утверждают, что из-за противодействия со стороны местных органов власти именно правительство республики должно принимать решения по ходатайствам на получение разрешения. Некоторые из ожидающих рассмотрения заявок относятся к прошлому тысячелетию.

Подходящий для строительства известняк можно найти в Харьюмаа в основном в волостях Йыэляхтме и Харку. Волость Йыэляхтме при этом заявляет, что разведка или добыча на их земле не допускаются, а волость Харку создает заповедник на месторождении Сырве.

Общины выступают против добычи полезных ископаемых, потому что их оставляют без достаточной компенсации, объясняют Эстонский союз предприятий горнодобывающей промышленности и Эстонский союз строительных материалов. "Нам нужно решение сегодняшних проблем, что означает изменение в законодательстве", - говорится в совместном обращении.

По закону плата за права на добычу полезных ископаемых должна смягчить воздействие на окружающую среду, но значительная часть налога на добычу полезных ископаемых, выплачиваемых предпринимателем, идет не пострадавшей общине, а в госказну.