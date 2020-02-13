Курировать вопросы управления рисками в Swedbank будет бывший полицейский

Об этом BNS сообщил в пресс-релизе руководитель Swedbank в Эстонии Олави Лепп.

«В последние годы наш банк должен был адаптироваться ко все более усложняющейся регулятивной среде и управление рисками в этом процессе играет особую роль. Я очень рад, что к нашей команде присоединился Рауль, у которого в этой сфере накоплен немалый опыт», - отметил Олави Лепп.