Курировать вопросы управления рисками в Swedbank будет бывший полицейский

Совет эстонского филиала банка Swedbank в среду утвердил членом правления бывшего руководителя отдела внутреннего контроля департамента полиции Рауля Вахтра. На своем новом посту Рауль Вахтра будет курировать вопросы управления рисками.
Об этом BNS сообщил в пресс-релизе руководитель Swedbank в Эстонии Олави Лепп.
«В последние годы наш банк должен был адаптироваться ко все более усложняющейся регулятивной среде и управление рисками в этом процессе играет особую роль. Я очень рад, что к нашей команде присоединился Рауль, у которого в этой сфере накоплен немалый опыт», - отметил Олави Лепп.
Вахтра прослужил в полиции Эстонии на разных должностях в общей сложности 26 лет, в том числе, в должности руководителя бюро по борьбе с отмыванием денег. Перед переходом в банк он был руководителем отдела внутреннего контроля в Департаменте полиции и погранохраны.