ФОТО ⟩ Устали от серых будней? Купите недвижимость с видом на "Последнюю реликвию"!

Земельный участок площадью 19 756 квадратных метров раскинулся в долине реки Ахья в 1,7 км от Суур-Таэваскода. На участке стоит бревенчатое строение площадью 56,5 квадратных метров. Дом, построенный на низком фундаменте, естественно, ждет мастера с золотыми руками, но зато стоимость объекта - 35 000 евро.

Домик недалеко от Таэваскода. ФОТО: KV.EE

Недалеко от дома находится мост Оттени, который хорошо известен по культовому фильму "Последняя реликвия". Вспомните фрагмент, когда Сийм блокирует мост, тем самым преградив путь преследователям. Эти кадры снимали именно здесь.