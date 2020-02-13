ФОТО ⟩ Устали от серых будней? Купите недвижимость с видом на "Последнюю реликвию"!

Как пишет портал Kodustiil, этот деревянный домик, построенный в 1920-х годах в живописном охраняемом ландшафтном заповеднике долины реки Ахья, с нетерпением ждет покупателя.
Земельный участок площадью 19 756 квадратных метров раскинулся в долине реки Ахья в 1,7 км от Суур-Таэваскода. На участке стоит бревенчатое строение площадью 56,5 квадратных метров. Дом, построенный на низком фундаменте, естественно, ждет мастера с золотыми руками, но зато стоимость объекта - 35 000 евро.
Недалеко от дома находится мост Оттени, который хорошо известен по культовому фильму "Последняя реликвия". Вспомните фрагмент, когда Сийм блокирует мост, тем самым преградив путь преследователям. Эти кадры снимали именно здесь.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.