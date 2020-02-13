Чт, 13.02.2020
Думаю, что пока никто не будет разделять пользователей на эстонцев и русских. Но в будущем, безусловно, этот момент не стоит сбрасывать со счетов. Андрей Коробейник
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  • Устали от серых будней? Купите недвижимость с видом на "Последнюю реликвию"!

ФОТО ⟩ Устали от серых будней? Купите недвижимость с видом на "Последнюю реликвию"!

Madalvundamendil palkhoone Põlvas.

ФОТО: KV.EE

Как пишет портал Kodustiil, этот деревянный домик, построенный в 1920-х годах в живописном охраняемом ландшафтном заповеднике долины реки Ахья, с нетерпением ждет покупателя.

Земельный участок площадью 19 756 квадратных метров раскинулся в долине реки Ахья в 1,7 км от Суур-Таэваскода. На участке стоит бревенчатое строение площадью 56,5 квадратных метров. Дом, построенный на низком фундаменте, естественно, ждет мастера с золотыми руками, но зато стоимость объекта - 35 000 евро.

Домик недалеко от Таэваскода.

ФОТО: KV.EE

Недалеко от дома находится мост Оттени, который хорошо известен по культовому фильму "Последняя реликвия". Вспомните фрагмент, когда Сийм блокирует мост, тем самым преградив путь преследователям. Эти кадры снимали именно здесь.  

С дополнительной информацией можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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