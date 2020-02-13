Насколько сложно русскоязычному ребенку поступить в эстоноязычную школу?

«Нам посоветовали подтянуть эстонский и вернуться на следующий год», – рассказывает Татьяна о том, как она пыталась перевести дочь из русской школы в эстонскую. Отец девятиклассника Михаил говорит иное: его сына приняли в эстонскую школу без проблем. Тяжело ли русскоязычным детям поступить в школы с эстонским языком обучения и предъявляются ли к ним какие-то языковые требования?
Если родители приняли решение отдать ребенка в эстонскую школу, проблем с поступлением по языковому критерию возникнуть не должно. Подтверждают это и в Министерстве образования и науки: «Уровень владения языком не может быть основанием для того, чтобы отказать в зачислении ребенка в школу в случае наличия свободных мест».
В одной из школ по месту жительства место обеспечено каждому ребенку и неважно, каков его домашний или родной язык обучения или уровень владения эстонским.
Другое дело - школы или специализированные классы, куда принимают учеников только на основании конкурса. Как таковых языковых требований там не предъявляют, но само тестирование проходит на эстонском языке - проверяются навыки чтения, письма, устной речи и прочее. А значит, ребенок с нулевым знанием госязыка вряд ли сможет поступить в такую школу.
«Сыграли свою роль и защитники русской школы»
Алексей, отец ученицы 4-го класса одной из школ с конкурсным набором, говорит, что в их семье сразу было принято решение отдать ребенка в эстоноязычный детский сад: «Это точно пригодилось бы, даже если бы в итоге отдали ребенка в русскую школу. Я изучил ситуацию: посмотрел, в каком состоянии находятся школы с русским языком обучения, сравнил с эстонскими, попытался оценить перспективы на будущее. Решение было очень важным, это влияет на всю дальнейшую жизнь ребенка. Исходя из интересов дочери, я понял, что, если она собирается жить в Эстонии, для нее будет лучше учиться в школе с эстонским языком обучения».
По словам Алексея, повлияло и постоянное внимание к проблемам русской школы: «Сыграли определенную роль общественные деятели, которые позиционируют себя как защитники русской школы. Я увидел, что им больше хочется нагонять какой-то нездоровый ажиотаж, а вся эта психологическая среда детям ничего хорошего не несет. Я тут не идеализирую и не демонизирую никого, в эстонских школах есть свои нюансы».
Алексей с женой очень довольны обучением дочери и не жалеют о своем решении. Своего младшего ребенка они тоже собираются отдать в школу с эстонским языком обучения. «Конечно, определенные проблемы есть, как в любой школе с любым ребенком, но они не связаны с тем, что дочь учится в школе с эстонским языком обучения», - считает Алексей.
«Мы ходили в очень хорошую подготовительную школу - Ваналиннаскую образовательную коллегию, хотели поступать туда, но там был огромный конкурс. И хотя она хорошо сдала тесты, все равно туда не попали. Там, кажется, было порядка 25-30 человек на место. Также она прошла тесты в другую школу, там тоже показала хорошие результаты. В итоге ее взяли туда, там мы и решили остаться. О выборе не пожалели. В нашем классе она единственный ребенок из семьи, где оба родителя - русскоязычные. Также есть дети из смешанных семей».
У Елены, матери 12-летней девочки, несколько другой опыт. Она с дочерью переехала в небольшой эстонский город с Украины восемь месяцев назад с нулевым знанием госязыка. В этой эстонско-русской семье было принято решение отдать ребенка в седьмой класс эстонской школы. Поскольку переезд планировался давно, еще весной 2019 года они с дочкой приехали в будущую школу, чтобы осмотреться, и руководство учебного заведения было настроено очень оптимистично. «Нас очень хорошо приняли, показали школу, с учителями познакомили. Летом дочь ходила на занятия по эстонскому языку», - рассказывает Елена.
Она посчитала, что вопрос решен. Когда же пришло время подавать документы, она с дочерью вновь пришла в ту же школу, однако услышала уже другое мнение.
«Нам настоятельно рекомендовали пока не поступать в школу с эстонским языком обучения. Объяснили, что ребенку будет очень тяжело учиться полностью на эстонском, поскольку в седьмом классе появляются новые предметы — химия и физика. Хотя у нас были очень хорошие оценки, дело было не в них. Администрация школы и учитель, который нас курировал, сказали, что летние занятия по эстонскому — это маловато для адаптации ребенка, только что переехавшего в новую страну. Они посоветовали хотя бы год поучиться в русской школе: адаптироваться в государстве, обществе, углубиться в эстонский язык. Тогда можно будет говорить о переводе в эстонскую школу».
По словам Елены, никто не запрещал все-таки поступить именно в эту школу, но она как мать в интересах ребенка прислушалась к совету специалистов. Сейчас дочь посещает индивидуальные занятия по эстонскому. В сентябре этого года в восьмой класс она намерена идти учиться уже в школу с эстонским языком обучения. «Хочется, чтобы она хорошо знала язык, чтобы интегрировалась в общество», – признается Елена.
С практически той же ситуацией столкнулась Татьяна, когда попыталась перевести ребенка из русскоязычной школы в пятый класс школы с эстонским языком обучения. «При поступлении в ходе беседы проверяли знание языка и задавали некоторые вопросы на развитие. В очень приятной обстановке побеседовали. В итоге посоветовали не травмировать ребенка, еще год отучиться в русской школе, подтянуть знание языка и через год вернуться», – говорит Татьяна.
Михаил – отец девятиклассника в школе с эстонским языком обучения и конкурсным набором. Его ребенок сначала поступил в школу в класс с языковым погружением. «Хотя в первый класс он пришел практически без знания эстонского. Мы дома, конечно, с ним занимались немного, но в садик он у нас мало ходил, - говорит он. - В конце третьего класса его классный руководитель, очень хороший преподаватель, сказала, что он готов учиться на эстонском, и посоветовала перевести в эстонскую школу».
Так и сделали. «Перевестись было несложно. Он прошел собеседование и тест. Особых трудностей не возникло. Насколько я помню, ничего сверхреального не требовали», рассказывает Михаил, отмечая, что вместе с сыном учатся еще четверо русскоязычных детей.
У школ нет особой возможности требовать
Мы поинтересовались у трех таллиннских школ с эстонским языком обучения и разным типом приема учеников, сколько у них числится учащихся с неродным эстонским и предъявляют ли к ним какие-то языковые требования при поступлении.
Реальная школа — прием только на основании конкурса
Директор Эне Саар: Учащиеся с неродным эстонским у нас есть. Отдельного их подсчета мы не ведем. Каких-либо особенных требований мы никому не предъявляем. Сложно ответить на вопрос, пройдет ли ребенок по конкурсу при низком или нулевом уровне владения эстонским. У нас такого опыта не было. Каждый родитель сам может решить, хочет ли участвовать в конкурсе Реальной школы. Стоит учитывать, что готовность к школе проверяется не только при поступлении в первый класс, но и в другие.
21-я школа — прием по месту жительства и общегородской прием в класс с английским уклоном
Директор Меэлис Конд: Готовность к школе означает и соответствующий уровень владения языком обучения, который позволяет учиться на эстонском. Сложно ответить точно, каков родной язык наших учащихся. Скорее речь идет о детях из двуязычных семей (эстонский-русский, эстонский-итальянский и т. д.) Или о детях, чей родной язык может быть только русским или иным, но они овладели языком в достаточной мере, чтобы учиться на эстонском, в эстоноязычном детском саду. В нашей школе таких детей приблизительно 12% (около 118 учеников — прим. ред.).
Гимназия Куристику — прием по месту жительства
Директор Райно Либлик: В нашей школе учится приблизительно 300 учеников, чей родной язык неэстонский. То есть 1/3 точно. Есть классы, в которых учится почти 50% детей, чей родной язык не является эстонским, и есть классы, где только один такой ученик. Количество таких учеников заметно возросло в начальной школе. К сожалению, у школ нет особой возможности предъявлять какие-то требования и, прежде всего, при наборе в первый класс. Мы активно занимались данной темой в последнее время и очень ждем, что город Таллинн и государство найдут какое-то решение.
Опираясь на наш опыт, мы видим, что если у ребенка помимо недостаточного владения языка есть еще какие-то особенности, то все это создает серьезную проблему, к примеру, трудности с поведением или обучением. Способные и мотивированные ученики могут справиться спокойно. Во все классы, кроме первого, направлять детей проще, все зависит, прежде всего, от готовности ученика и родителей стараться и учить язык. Если ребенок недостаточно понимает по-эстонски и не готов усердно трудиться, чтобы им овладеть, то быстро возникают трудности с поведением и обучением, которые тесно взаимосвязаны. В результате ребенок становится несчастным.
Все три школы подтвердили, что каких-либо ограничений по количеству в классе учащихся, чей родной язык – русский, у них нет.
Отсутствие языковых требований – это проблема?
Директора эстонских школ неоднократно указывали на то, что в связи с отсутствием языковых требований в школы приходят дети с недостаточным знанием госязыка, но в Министерстве образования и науки считают, что, когда ребенок идет в школу, всегда есть вероятность, что у него возникнут трудности, и не всегда это связано именно с языком обучения.
«Подчеркну, что выбор, в какую школу отдать ребенка, делает родитель, который лучше всех знает навыки и способности собственного ребенка, таким образом и ответственность за сделанный выбор лежит на родителе. Задача школы – обеспечить ребенку возможности для получения качественного образования с учетом его особенностей», – объясняет советник отдела по связям с общественностью Министерства образования и науки Елена Земскова.
По ее словам, если у ребенка возникают трудности, то очень важно, чтобы поиск подходящих решений осуществлялся в сотрудничестве между школой и родителями.
«Разумеется, для успешной работы учителю, работающему в классе, в котором учатся вместе ребята с разным родным языком, необходимы соответствующие навыки. Центр многоязычного образования и методики языкового погружения Фонда Innove предлагает учителям и работникам школ разнообразные возможности для обучения, а также консультации», – говорит Земскова.
Она отмечает, что интерес учителей, работающих в эстонских школах, к специфическому дополнительному обучению довольно высок: в 2019 году треть участников курсов на темы языкового погружения и интегрированного обучения составляли учителя, работающие в эстонских школах. Также центр предлагает учителям, которые работают с иноязычными детьми в эстонской школе, консультации, в том числе и по использованию учебных материалов.
«Государство постоянно занимается разработкой возможностей для того, чтобы обеспечить детям возможности для изучения языка в раннем возрасте. Уже почти два десятилетия в школах и детских садах успешно работает программа языкового погружения, в прошлом году также был запущен пилотный проект, в рамках которого в русскоязычных группах в детских садах появятся дополнительные эстоноязычные воспитатели, в планах также расширение этого проекта на начальные классы школ. Эти инициативы направлены на то, чтобы повысить готовность детей, чьим родным языком не является эстонский, к обучению на эстонском языке, а также расширить их возможности для дальнейшего обучения», – подытоживает Земскова.
В министерстве отмечают, что важной стороной вопроса является и финансовая поддержка эстоноязычных школ, в которых учится много детей с иным родным языком. В этом году министерство планирует пересмотреть системы поддержки школ и учителей и предложить подход, который в наилучшей степени отвечает потребностям всех сторон.
Справка
В Таллинне есть четыре школы с эстонским языком обучения, которые принимают детей только на основании конкурса: Английский колледж, Французский лицей, Реальная школа и Ваналиннаская образовательная коллегия.
Также в Таллинне есть четыре школы с эстонским языком обучения, которые принимают учеников как по месту, так и не по месту жительства: 21-я школа, Немецкая гимназия, Кадриоргская Немецкая гимназия и Основная школа Ристику (для детей с особыми образовательными потребностями). Хоть они и популярные, туда попасть несложно, если заблаговременно подать заявку на обучение по месту жительства. Также эти школы комплектуют один класс для общегородского набора, куда отбирают детей с помощью тестирования, которое также проводится на эстонском.