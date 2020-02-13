Насколько сложно русскоязычному ребенку поступить в эстоноязычную школу?

Отсутствие языковых требований – это проблема?

Директора эстонских школ неоднократно указывали на то, что в связи с отсутствием языковых требований в школы приходят дети с недостаточным знанием госязыка, но в Министерстве образования и науки считают, что, когда ребенок идет в школу, всегда есть вероятность, что у него возникнут трудности, и не всегда это связано именно с языком обучения.

«Подчеркну, что выбор, в какую школу отдать ребенка, делает родитель, который лучше всех знает навыки и способности собственного ребенка, таким образом и ответственность за сделанный выбор лежит на родителе. Задача школы – обеспечить ребенку возможности для получения качественного образования с учетом его особенностей», – объясняет советник отдела по связям с общественностью Министерства образования и науки Елена Земскова.

По ее словам, если у ребенка возникают трудности, то очень важно, чтобы поиск подходящих решений осуществлялся в сотрудничестве между школой и родителями.

«Разумеется, для успешной работы учителю, работающему в классе, в котором учатся вместе ребята с разным родным языком, необходимы соответствующие навыки. Центр многоязычного образования и методики языкового погружения Фонда Innove предлагает учителям и работникам школ разнообразные возможности для обучения, а также консультации», – говорит Земскова.

Она отмечает, что интерес учителей, работающих в эстонских школах, к специфическому дополнительному обучению довольно высок: в 2019 году треть участников курсов на темы языкового погружения и интегрированного обучения составляли учителя, работающие в эстонских школах. Также центр предлагает учителям, которые работают с иноязычными детьми в эстонской школе, консультации, в том числе и по использованию учебных материалов.

«Государство постоянно занимается разработкой возможностей для того, чтобы обеспечить детям возможности для изучения языка в раннем возрасте. Уже почти два десятилетия в школах и детских садах успешно работает программа языкового погружения, в прошлом году также был запущен пилотный проект, в рамках которого в русскоязычных группах в детских садах появятся дополнительные эстоноязычные воспитатели, в планах также расширение этого проекта на начальные классы школ. Эти инициативы направлены на то, чтобы повысить готовность детей, чьим родным языком не является эстонский, к обучению на эстонском языке, а также расширить их возможности для дальнейшего обучения», – подытоживает Земскова.

В министерстве отмечают, что важной стороной вопроса является и финансовая поддержка эстоноязычных школ, в которых учится много детей с иным родным языком. В этом году министерство планирует пересмотреть системы поддержки школ и учителей и предложить подход, который в наилучшей степени отвечает потребностям всех сторон.