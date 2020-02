Лучший день в жизни на борту «Адмирала Беллинсгаузена»

Один спасатель взял с собой на борт «Беллинсгаузена» четырехлетнюю кудрявую дочку Марен, для которой наша яхта стала первым парусником в жизни, на котором она побывала. Маленькая деловитая девочка вдохновила всю команду. Она лазила по койкам, шныряла по всему кораблю, нахваливала конфеты Kalev, хотела знать все о парусах и вообще считала, что может с нами остаться. Капитан Индрек Киви дал ей капитанский головной убор, чтобы сфотографироваться, и юная дама вздохнула примерно в сотый раз: «Best day in my life, best day ever!»