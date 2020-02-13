Лучший день в жизни на борту «Адмирала Беллинсгаузена»

Мы поспешили это сделать и – вот сюрприз! – за этим последовало теплое приветствие на чистейшем эстонском языке и сообщение, что вертолет SAR через три минуты прилетит к нам. В местной команде спасателей работает эстонец Тармо Муст.

На следующий час «Адмирал Беллинсгаузен» превратился в тренировочную базу местных морских спасателей. Парамедик с помощью лебедки был спущен на наше судно и после совместного фотографирования точно так же поднят обратно. Это была очень профессионально проведенная операция, в течение которой вертолет держался чуть выше тридцатиметровой мачты нашего судна, а сама яхта шла под полными парусами со скоростью 7-8 узлов. Затаив дыхание, мы следили за тем, как несмотря на ветер парамедика сумели спустить на борт, ничего не задев и ни за что не зацепившись.

Это сложная операция, такой опыт в штормовом море на вес золота и может спасти жизни. Наш видеограф CJ Kask заснял все это и заметил, что особенно яркую часть операции представляла собой наша собственная команда, снимавшая и фотографировавшая на корме. Для прибывшего на борт парамедика пациентов у нас не было, мы дали ему с собой бутылку "Вана Таллинна". К нашему приятному удивлению на его спасательном костюме был один карман на застежке как раз нужного размера и наш подарок добрался до вертолета в целости и сохранности. По окончании учений спасатели совместно дегустировали его и полезли в интернет поискать дополнительных сведений о родине Тармо.

На следующий день, когда мы стояли на якоре у Порта-Стэнли, команда пришла к нам в гости. Дальнейшее известно – но это стоит повторить. Морские спасатели по всему миру – крайне симпатичные и глубокие люди. Мы вместе уплели вкусный эстонский обед, состоявший из свинины, картофеля и захваченных из дома соленых огурцов и кислой капусты. Мужчины разговорились о местных морских спасателях, которые готовы прийти на помощь на вертолете на расстояние до 200 миль, в среднем приходится заниматься 120-200 случаями в год.

В основном речь идет о транспортировке экстренных больных, обычно дальше их самолетом доставляют в больницу Монтевидео. В прошлом году в мировых новостях был один печальный случай, когда очень опытный капитан совершил knock-down (ударил мачтой о воду – прим. ред.), выпал за борт где-то между Южной Георгией и Фолклендами и пропал без вести. Женщину, оставшуюся на борту благодаря крепким ремням, спасла именно команда, побывавшая у нас на борту.

Местная команда SAR – интернациональная, у нас на борту одновременно побывали французы, австралийцы, англичане и эстонец. Спасение на море – услуга, заказанная английским ВМФ, которая оказывается по всему региону. Большинство спасателей – очень опытные мужчины со стажем и военным прошлым. Здесь опыт значит больше, чем молодость и храбрость. «Наш» Тармо проработал здесь четыре года. Команда произвела впечатление семьи, очень дружелюбная здравомыслящая компания. Жизнь на грани риска объединяет.

Один спасатель взял с собой на борт «Беллинсгаузена» четырехлетнюю кудрявую дочку Марен, для которой наша яхта стала первым парусником в жизни, на котором она побывала. Маленькая деловитая девочка вдохновила всю команду. Она лазила по койкам, шныряла по всему кораблю, нахваливала конфеты Kalev, хотела знать все о парусах и вообще считала, что может с нами остаться. Капитан Индрек Киви дал ей капитанский головной убор, чтобы сфотографироваться, и юная дама вздохнула примерно в сотый раз: «Best day in my life, best day ever!»

Марис Пруули, боцман