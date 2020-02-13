Чт, 13.02.2020
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  • В Финляндии обнаружен труп пропавшего жителя Эстонии

В Финляндии обнаружен труп пропавшего жителя Эстонии

Пропавшего эстонца искали на катерах и вертолете, но безрезультатно.

ФОТО: JUSSI NUKARI / AFP / Scanpix

В среду рыбак обнаружил вблизи острова Коркеасаари в волости Перно на юге Финляндии труп мужчины. Вероятно, речь идет о пропавшем в сентябре прошлого года рыбаке-любителе из Эстонии.

Тело поднялось на поверхность и дрейфовало у берега, где его и заметил рыбак, пишет Uusimaa.

В среду финская полиция связалась с дочерью пропавшего в сентябре мужчины и сообщила, что в районе исчезновения, вероятно, найдено тело ее отца. Еще в прошлом году дочь сдала образец ДНК, чтобы при необходимости можно было опознать отца. В настоящий момент результаты экспертизы ДНК еще не готовы.

Дочь родившегося в 1957 году мужчины сообщила финским СМИ, что, по ее мнению, найденный человек приходится ей отцом.

Эстонец пропал 20 сентября прошлого года. Случайный прохожий сообщил в тот день около 17:00, что заметил вблизи острова Коркеасаари дрейфующую в море лодку, в которой никого не было. В лодке лежали рыболовные снасти и одна рыба. И хотя сразу же на место происшествия отправили вертолет и водолазов, найти рыбака не удалось.

Место исчезновения владельца лодки находится в нескольких километрах от места обнаружения трупа. Добровольцы искали эстонца с помощью собак, водолазов и дронов еще несколько недель, но безрезультатно.

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