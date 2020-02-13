В Финляндии обнаружен труп пропавшего жителя Эстонии

Тело поднялось на поверхность и дрейфовало у берега, где его и заметил рыбак, пишет Uusimaa.

В среду финская полиция связалась с дочерью пропавшего в сентябре мужчины и сообщила, что в районе исчезновения, вероятно, найдено тело ее отца. Еще в прошлом году дочь сдала образец ДНК, чтобы при необходимости можно было опознать отца. В настоящий момент результаты экспертизы ДНК еще не готовы.

Дочь родившегося в 1957 году мужчины сообщила финским СМИ, что, по ее мнению, найденный человек приходится ей отцом.

Эстонец пропал 20 сентября прошлого года. Случайный прохожий сообщил в тот день около 17:00, что заметил вблизи острова Коркеасаари дрейфующую в море лодку, в которой никого не было. В лодке лежали рыболовные снасти и одна рыба. И хотя сразу же на место происшествия отправили вертолет и водолазов, найти рыбака не удалось.