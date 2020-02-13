Эстонский стартап собирает 200 000 евро на платформе народного инвестирования

Главным инвестором кампании является имеющий опыт работы в сфере технологий и программного обеспечения Каспар Ханни, член правления Эстонской ассоциации бизнес-ангелов (EstBAN). По словам Ханни, команда стартап-предприятия за эти годы продемонстрировала очень хорошее развитие продукта и бизнеса и сделала успешный выбор в отношении клиентского сектора - бухгалтерских фирм и компаний, которые ценят простые процессы бухгалтерского учета.

У фирмы 1300 активных пользователей. При помощи созданного CostPocket мобильного приложения может оцифровывать счета, превращать их в электронные и отправлять в систему бухучета.

Мартин Соокаэль, основатель и исполнительный директор CostPocket, говорит, что работать с приложением будет просто и предъявителям статей расходов и бухгалтеров. Данные направляются прямо в финансовую инфосистему без особых усилий.

«На рынках мы видим возможность расширения прежде всего за счет Финляндии и Латвии, где хранящиеся в цифровой форме чеки разрешены законом уже в течение некоторого времени. У нас немного клиентов в этих странах, и мы планируем расширить нашу клиентскую базу до 10 000 компаний в трех странах», - сказал он.