В интернет-банке Luminor произошел технический сбой

Декларации о доходах можно подавать в Налогово-таможенный департамент начиная с субботы, 15 февраля, а крайний срок подачи - 30 апреля. У банков есть традиция, в соответствии с которой возможность подать справку о процентах по ипотечному кредиту открывается за несколько дней до даты начала подачи налоговых деклараций.

«Мы планировали начать вчера, но оказалось, что из-за технических проблем это в настоящее время невозможно. Соответствующее сообщение мы опубликовали в среде нтернет-банк», - сказал представитель Luminor Карел Ханни.