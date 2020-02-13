Чт, 13.02.2020
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В интернет-банке Luminor произошел технический сбой

Luminor Banki kontor asub Viljandis Tartu tänaval.

ФОТО: Elmo Riig

В интернет-банке Luminor из-за технических проблем нет возможности предоставить в Налогово-таможенный департамент информацию о ставках по ипотечным кредитам, сообщает Postimees.

Декларации о доходах можно подавать в Налогово-таможенный департамент начиная с субботы, 15 февраля, а крайний срок подачи - 30 апреля. У банков есть традиция, в соответствии с которой возможность подать  справку о процентах по ипотечному кредиту открывается за несколько дней до даты начала подачи налоговых деклараций.

«Мы планировали начать вчера, но оказалось, что из-за технических проблем это в настоящее время невозможно. Соответствующее сообщение мы опубликовали в среде нтернет-банк», - сказал представитель Luminor Карел Ханни.

По его словам, банк постарается исправить ошибку как можно скорее и заверяет, что все клиенты обязательно смогут предоставить свои данные в налоговый департамент.

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