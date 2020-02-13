Суд оштрафовал Facebook и Twitter на почти 60 тысяч евро

Ранее сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы назначил на 13 февраля рассмотрение административных дел, заведенных Роскомнадзором на Twitter и Facebook за отказ компаний локализовать базы данных россиян на серверах, которые находятся на территории РФ, что предусмотрено законодательством страны.

Как говорится в решении судьи мирового участка N374 Александры Михалковой, суд признал компании виновными в правонарушении. Суд назначил им штраф в размере 4 млн рублей (около 58 тысяч евро) каждой. У компаний есть десять дней на обжалование, а после вступления в силу решений – 60 дней на уплату штрафа.