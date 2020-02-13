Чт, 13.02.2020
Думаю, что пока никто не будет разделять пользователей на эстонцев и русских. Но в будущем, безусловно, этот момент не стоит сбрасывать со счетов. Андрей Коробейник

Суд оштрафовал Facebook и Twitter на почти 60 тысяч евро

Соцсети.

ФОТО: DENIS CHARLET/AFP

Мировой суд в Москве оштрафовал соцмедиа Twitter и Facebook за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей.

Ранее сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы назначил на 13 февраля рассмотрение административных дел, заведенных Роскомнадзором на Twitter и Facebook за отказ компаний локализовать базы данных россиян на серверах, которые находятся на территории РФ, что предусмотрено законодательством страны.

Как говорится в решении судьи мирового участка N374 Александры Михалковой, суд признал компании виновными в правонарушении. Суд назначил им штраф в размере 4 млн рублей (около 58 тысяч евро) каждой. У компаний есть десять дней на обжалование, а после вступления в силу решений – 60 дней на уплату штрафа.

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