После скандала с отставкой Моники Ранд у Тарту два новых вице-мэра

Геа Кангиласки будет отвечать за финансы, бюджет и городские ресурсы, а ее однопартиец Аско Тамме за образование, культуру, спорт и работу с молодежью, сообщила в четверг BNS пресс-служба Тартуского горсобрания.

За Кангиласки проголосовали 30, против 8 членов горсобрания. Аско Тамме поддержали 28, против были 9 депутатов.

Напомним, что Тартуское горсобрание 27 голосами выразило недоверие вице-мэру Монике Ранд, против проголосовали 15 депутатов горсобрания. Другой вице-мэр Мадис Лепайыэ покинул должность по состоянию здоровья. Обоим вице-мэрам-центристам будет выплачена компенсация в размере двух месячных зарплат.