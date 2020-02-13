Чт, 13.02.2020
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  • После скандала с отставкой Моники Ранд у Тарту два новых вице-мэра

После скандала с отставкой Моники Ранд у Тарту два новых вице-мэра

Ратушная площадь Тарту.

ФОТО: Margus Ansu

Тартуское горсобрание в четверг утвердило новыми вице-мэрами социал-демократы Геа Кангиласки и Аско Тамме.

Геа Кангиласки будет отвечать за финансы, бюджет и городские ресурсы, а ее однопартиец Аско Тамме за образование, культуру, спорт и работу с молодежью, сообщила в четверг BNS пресс-служба Тартуского горсобрания.

За Кангиласки проголосовали 30, против 8 членов горсобрания. Аско Тамме поддержали 28, против были 9 депутатов.

Напомним, что Тартуское горсобрание 27 голосами выразило недоверие вице-мэру Монике Ранд, против проголосовали 15 депутатов горсобрания. Другой вице-мэр Мадис Лепайыэ покинул должность по состоянию здоровья. Обоим вице-мэрам-центристам будет выплачена компенсация в размере двух месячных зарплат.

Представители Партии реформ и Социал-демократической партии 10 февраля подписали новый коалиционный договор, на основании которого будет осуществляться управлением городом.

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