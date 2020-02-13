Судебные исполнители опустошили банковские счета тысяч инвалидов

Проблема началась с новой инфосистемы Кассы страхования от безработицы, которая способна автоматически обрабатывать требования очень большого числа судебных исполнителей. Таким образом, у нескольких судебных исполнителей одновременно была возможность подать несколько актов об аресте счетов людей с ограниченными возможностями. Конечным результатом стало то, что карманы многих людей с ограниченными возможностями были опустошены. В то же время, закон требует, чтобы у человека оставалось минимум 221 евро в месяц рна покрытие минимальных расходов.

После запуска новой системы, состоявшегося в начале февраля, в кассу по безработице стали поступать письма и звонки, в которых пенсионеры по нетрудоспособности жаловались на то, что судебные исполнители арестовали слишком большие суммы. Вскоре касса заблокировала новую электронную инфосистему и восстановила старый режим, при котором на каждого пенсионера по инвалидности может быть одновременно подано только одно требование. Это означает, что следующий акт не будет выполнен, пока не будет выполнен предыдущий.

Глава Кассы по безработице Меэлис Паавел указал, что за содержание акта об аресте отвечают судебные исполнители. «Инфосистема указала на то, что сегодня нет единой картины того, какой доход имеют люди», - сказал Паавел.

Глава кассы добавил, что сейчас самое время поднять вопрос о том, должна ли возможность ареста вообще распространяться на пособие по инвалидности. Палата инвалидов неоднократно заявляла, что не должна. «Касса по безработице неоднократно поддерживала это предложение в прошлом и до сих пор поддерживает его», - отметил Паавел.

Из-за деликатного характера вопроса вмешаться пришлось и министру юстиции Райво Аэгу, который сегодня созвал круглый стол с представителями судебных исполнителей, кассы по безработице и Эстонской палаты инвалидов. «Представители судебных исполнителей пообещали на встрече, что суммы, востребованные сверх предельной ставки, будут возвращены людям как можно скорее», - сказал Аэг. Это означает, что хотя бы временно проблема будет решена.