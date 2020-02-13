Чт, 13.02.2020
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В Финляндии с лета изменится порядок изъятия водительских прав за превышение скорости

Soome liikluspolitsei

ФОТО: www.poliisi.fi

В Финляндии в случае принятия нового закона изымать права будут только в случае существенных превышений скорости, сообщает портал Yle.

Организация транспортной безопасности опасается, что новый закон приведет к увеличению числа ДТП. В полиции же эти страхи считают надуманными.

Новый транспортный закон подразумевает, что регистр правонарушений будет расти только в случае существенных превышений скорости. Сейчас предупреждение присылают уже после превышения в 7 километров. С июня полиция будет напоминать о себе только после превышения в 10 км на дорогах с медленным движением, и 15 километров - на шоссе с быстрым.

Полиция считает, что изменения не повлияют на безопасность.

Изменение также приведет к тому, что лишений прав станет меньше. В прошлом году права на полку на время положили 6000 водителей.

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