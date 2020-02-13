В Финляндии с лета изменится порядок изъятия водительских прав за превышение скорости

В Финляндии в случае принятия нового закона изымать права будут только в случае существенных превышений скорости, сообщает портал Yle.
Организация транспортной безопасности опасается, что новый закон приведет к увеличению числа ДТП. В полиции же эти страхи считают надуманными.
Новый транспортный закон подразумевает, что регистр правонарушений будет расти только в случае существенных превышений скорости. Сейчас предупреждение присылают уже после превышения в 7 километров. С июня полиция будет напоминать о себе только после превышения в 10 км на дорогах с медленным движением, и 15 километров - на шоссе с быстрым.
Полиция считает, что изменения не повлияют на безопасность.
Изменение также приведет к тому, что лишений прав станет меньше. В прошлом году права на полку на время положили 6000 водителей.