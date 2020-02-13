Из-за прорыва воды затруднено движение на крупном перекрестке в Пыхья-Таллинне

Из-за аварии в системе водоснабжения сегодня вечером ограничено движение транспорта на перекрестке улиц Тёэстузе и Салме в таллиннском районе Пыхья-Таллинн, сообщила пресс-служба Tallinna Vesi.
На время работ по ликвидации аварии будет закрыта полоса движения улицы Тёэстузе в направлении города. Общественный транспорт также будет перенаправлен.
Tallinna Vesi просит участников дорожного движения следовать временным дорожным знакам и, если возможно, выбирать альтернативные маршруты.
Компания приносит свои извинения за неудобства и планирует возобновить нормальную организацию движения в кратчайшие сроки.