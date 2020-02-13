Декларации можно подавать уже сегодня, но департамент советует подождать до субботы
Внимательные граждане обнаружили, что налоговые декларации за 2019 год можно подавать в электронном виде уже сегодня. Фактически, интернет-среда открыта только на временной основе, и официально декларации можно будет подавать начиная с субботы, пишет Postimees.
По словам пресс-секретаря Налогово-таможенного департамента Кайи-Лийзы Табри, интернет-среда для подачи налоговых деклараций была открыта для тестирования, в ходе которого ее могут открывать и закрывать. «Но сколько раз это будет сделано во время тестирования, я не могу сказать», сказала Табри.
Она посоветовала все-таки подождать 15 февраля, когда официально начнется подача деклараций в электронной среде департамента.
Налоговое ведомство напоминает, что подача деклараций в электронном виде начинается 15 февраля, а на бумаге - 17 февраля. Крайний срок подачи деклараций - 30 апреля.
Переплаченный налог начнут возвращать 26 февраля тем, кто подает документы в электронном виде, и 19 марта - тем, кто представил налоговую декларацию на бумаге.
Крайний срок уплаты требуемого к доплате подоходного налога и возврата переплаченного налога - 1 октября.