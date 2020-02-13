Декларации можно подавать уже сегодня, но департамент советует подождать до субботы

По словам пресс-секретаря Налогово-таможенного департамента Кайи-Лийзы Табри, интернет-среда для подачи налоговых деклараций была открыта для тестирования, в ходе которого ее могут открывать и закрывать. «Но сколько раз это будет сделано во время тестирования, я не могу сказать», сказала Табри.