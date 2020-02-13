Безобразный случай в ТТУ: посторонний мужчина в боксерских перчатках ударил чернокожего студента

«Я шел на занятие, когда ко мне подошел один парень и сказал, что хочет сделать снимок для своего проекта. Поначалу я не хотел этого делать, потому что у меня не было времени, но, поскольку он продолжал упрашивать, я, наконец, согласился», - описал нигериец Нельсон начало истории.

Молодой человек отвел Нельсона в темный угол коридора на втором этаже корпуса экономического факультета. Затем молодые людей оказались в комнате, где желавший сделать снимок положил свой мобильный телефон на стол и натянул боксерские перчатки.

"Я понял, что он поставил телефон на видеозапись, но я все еще не понимал, чего он в действительности хотел от меня. Я увидел боксерские перчатки и подумал, окей, он хочет фотографировать в боксерских перчатках или хочет, чтобы я их надел", - рассказал Нельсон.

Затем молодой человек спросил Нельсона, занимается ли тот боксом. Нельсон, по его собственным словам, никогда этим видом спорта не занимался. «Тогда я понял, что он хочет напасть на меня. Внезапно я получил удар по лицу», - описал Нельсон последующие события.

Молодой человек ударил Нельсона в район правого глаза, а затем мужчины начали толкаться. Весь инцидент, по словам Нельсона, длился довольно короткое время.

На место происшествия пришли другие люди. "Одна женщина сказала, чтобы мы замолчали и убирались. Я крикнул ей, чтобы она взяла мобильный телефон злоумышленника, потому что в нем были доказательства того, что он ударил меня», - сказал Нельсон Elu24.

Нельсону удалось сдержать нападавшего. В то же время он все еще пытался дотянуться до мобильного телефона злоумышленника. Через несколько минут на место происшествия прибыли охранники университета, которые задержали нападавшего и вызвали полицию.

«Прибывшие полицейские забрали нападавшего с собой в участок, а я отправился давать показания этим утром, потому что они сказали, что, если я хочу, то могу это сделать», - сказал Нельсон.

Представитель Ляэне-Харьюского полицейского участка Эркко Пийримяги подтвердил порталу Elu24, что 12 февраля около 18 часов полиция получила вызов по адресу Акадеэмия-теэ,3, где неадекватный мужчина напал на прохожего.

«На месте происшествия полиция проверила данные двух мужчин, между которыми произошел физический контакт. Личность нападавшего была установлена полицией, и на основании статьи о физическом насилии было возбуждено криминальное производство для расследования обстоятельств дела», - прокомментировал инцидент Эркко Пийримяги.

Нельсон не считает, что речь идет о нападении на расовой почве. "Полицейские сказали, что на него и раньше были жалобы. Он нападал и на других случайных прохожих", - сказал потерпевший, который полагает, что просто оказался не в то время не в том месте.