Марко Михкельсон в Нарве: правительство реально провоцирует Россию

Зампредседателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам, член оппозиционной Партии реформ Марко Михкельсон в четверг знакомился с Нарвой. Он поучаствовал в двух уроках, пообщался с нарвскими эстонцами и встретился с местными журналистами. На этой встрече Михкельсон, который в 90-е годы был корреспондентом Postimees в Москве и считается “специалистом по России”, крайне критически оценил действия нынешнего правительства Эстонии по отношению к восточному соседу.
"Правительство, которое само не знает, какую политику вести в отношении России"
Парламентарий Марко Михкельсон провел урок в Нарвской ваналиннаской государственной школе, на котором рассказал о своей работе и о том, как пользоваться медиа в наше время. После этого встретился с пожилыми эстоноязычными жителями Нарвы в Эстонском доме.
“Их интересовали даже такие вопросы, в каком состоянии мирный процесс между Израилем и Палестиной, - рассказал политик. - Но и конечно, вопрос, будет война с Россией или не будет. Поскольку вчера был доклад разведки, некоторые люди беспокоятся”.
Также Михкельсон познакомился с работой Фонда интеграции и в качестве носителя эстонского языка поучаствовал в уроке в Доме эстонского языка.
“В первый раз был на уроке эстонского языка после того, как окончил школу в 88-м году”, - сказал он.
Комментируя отношения с восточным соседом, Марко Михкельсон сказал:
“Для меня самая большая проблема в том, что у нас сегодня правительство, которое само не знает, какую политику вести в отношении России. Это самая главная проблема. Первый раз за 30 лет в правительстве партии, которые имеют отличающиеся на 180 градусов подходы к тому, как вести себя с Россией”.
Главным вопросом в отношениях с соседом Марко Михкельсон считает пограничный договор. По его словам, это, конечно, вещь символическая, но показывающая, какие действительно отношения между странами:
“Мы пришли к тому, к чему, как я думал, никогда не придем. Я очень и очень критически отношусь к правительству Юри Ратаса, потому что это первое правительство, которое реально провоцирует Россию. Особенно провоцируют высказывания председателя парламента Пыллуааса по поводу того, что надо вернуть в Эстонию Ивангород, Печеры и другие территории по Тартускому миру. Это очень безответственно!”
По словам Михкельсона, даже внутри Isamaa мнения о пограничном договоре высказываются разные, и в условиях такого раздрая, трудно рассчитывать на какое-то взаимодействие с Россией.
“Позитивно, что при этом приграничное сотрудничество всё-таки более-менее работает, - отметил он. - И в юго-восточной части Эстонии жители наших волостей говорят, что всё нормально с использованием европейских денег, и здесь можно реализовывать совместные проекты на границе. Но это мелочи по сравнению с тем потенциалом, который есть”.
В то же время, Михкельсон критически отзывается и о российской федеральной власти:
“Никак невозможно не смотреть на вещи критически, когда уже шестой год идет война России с Украиной, - сказал он. - Мне не надо говорить, что там трактористы и шахтеры воюют. Понятно, почему Россия оккупировала или аннексировала Крым и почему идет война на востоке Украины. И до того момента, как не будут воплощены в жизнь Минские договоренности и вообще не нормализуются отношения между двумя славянскими государствами, очень трудно представить, что общий фон отношений России и Запада изменится”.
Политики занялись историей
В последние месяцы политики как в России, так и в Восточной Европе активно высказываются на исторические темы, особенно касающиеся Второй мировой войны. Марко Михкельсон отмечает, что практически каждый день то Мария Захарова из российского МИДа, то Твиттер российского посольства из какой-либо страны оправдывает пакт о ненападении между СССР и Германией.
“Оправдание пакта Молотова-Риббентропа - это же оправдание того, что случилось с нами в 40-м году. Мы на 50 лет потеряли независимость, - сказал Михкельсон. - Поэтому мы не можем оставаться глухими в этом вопросе. Поэтому на следующей неделе в парламенте будет голосование по заявлению по этому вопросу. Заявление будет очень взвешенное. Мы конечно, осудим оправдание пакта Молотова-Риббентропа. Я вижу, что все фракции это поддерживают”.
Марко Михкельсон рассказал, что еще лет 15 назад предлагал коллегам из Думы и Совета федерации оставить историю историкам и заниматься текущими вопросами. В то же время, очевидно, что именно сейчас историко-политические споры особенно обострились.
“Обострение, видимо, связано с тем, что есть желание как-то оправдывать ту политику, которая ведется на официальном уровне со стороны России по отношению к соседям, - считает эстонский парламентарий. - Извините, но это нереально - сегодня говорить о Польше как об инициаторе Втором мировой войны и не говорить о тех преступлениях, что произошли в лесах Катыни, в Харькове, где были уничтожены 20 тысяч офицеров польской армии сразу после аннексии половины Польши в 39-м году… Как вы видите, мы можем закопаться очень глубоко и не сможем вырваться. Поэтому лучше оставить это историкам и будущим поколениям”.
“Для меня и для Эстонии самое главное, что мы потеряли очень много: потеряли свою государственность на полвека, мы потеряли очень много людей, - отметил Марко Михкельсон. - Советский Союз, Россия, весь мир потерял очень много людей. В Европе окончание войны отмечают так, что это не о том, что кто-то победил, а кто-то проиграл. Это о том, что миллионы людей потеряли свою жизнь, а мы всех их должны поминать и делать всё, чтобы такой катастрофы не было снова”.
“Войны не будет, но…”
При этом, в недавнем докладе Департамента внешней разведки, который назвал Россию единственной угрозой для Эстонии, Марко Михкельсон не видит каких-то особенно тревожных сигналов:
“Понятно, что я не получаю информацию только из таких докладов. У нас проходят регулярные брифинги, поэтому ничего необычного для меня в этом докладе не было. Просто, когда ведомство говорит “войны не будет, но… есть опасность”, для людей это не может быть позитивной новостью. Люди начинают думать: что за этим стоит? Аудитория этих докладов - не только Эстония, но и Россия, и другие страны. Поэтому, когда публикуют такие доклады, нужно учитывать, как аудитория воспринимает это”.
Михкельсон, который не только имеет доступ к закрытой информации, но и сам является офицером-резервистом, отмечает:
“Я уверен на 100%, что любой конфликт, даже маленький конфликт, это катастрофа для нас. Поэтому всё, что мы можем сделать, чтобы убрать эту тему со стола, мы должны сделать. Поэтому я очень волнуюсь из-за того, что наше нынешнее правительство имеет нулевое желание понимать, насколько это серьезно”.