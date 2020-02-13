Марко Михкельсон в Нарве: правительство реально провоцирует Россию

Политики занялись историей

В последние месяцы политики как в России, так и в Восточной Европе активно высказываются на исторические темы, особенно касающиеся Второй мировой войны. Марко Михкельсон отмечает, что практически каждый день то Мария Захарова из российского МИДа, то Твиттер российского посольства из какой-либо страны оправдывает пакт о ненападении между СССР и Германией.

“Оправдание пакта Молотова-Риббентропа - это же оправдание того, что случилось с нами в 40-м году. Мы на 50 лет потеряли независимость, - сказал Михкельсон. - Поэтому мы не можем оставаться глухими в этом вопросе. Поэтому на следующей неделе в парламенте будет голосование по заявлению по этому вопросу. Заявление будет очень взвешенное. Мы конечно, осудим оправдание пакта Молотова-Риббентропа. Я вижу, что все фракции это поддерживают”.

Марко Михкельсон рассказал, что еще лет 15 назад предлагал коллегам из Думы и Совета федерации оставить историю историкам и заниматься текущими вопросами. В то же время, очевидно, что именно сейчас историко-политические споры особенно обострились.

“Обострение, видимо, связано с тем, что есть желание как-то оправдывать ту политику, которая ведется на официальном уровне со стороны России по отношению к соседям, - считает эстонский парламентарий. - Извините, но это нереально - сегодня говорить о Польше как об инициаторе Втором мировой войны и не говорить о тех преступлениях, что произошли в лесах Катыни, в Харькове, где были уничтожены 20 тысяч офицеров польской армии сразу после аннексии половины Польши в 39-м году… Как вы видите, мы можем закопаться очень глубоко и не сможем вырваться. Поэтому лучше оставить это историкам и будущим поколениям”.

“Для меня и для Эстонии самое главное, что мы потеряли очень много: потеряли свою государственность на полвека, мы потеряли очень много людей, - отметил Марко Михкельсон. - Советский Союз, Россия, весь мир потерял очень много людей. В Европе окончание войны отмечают так, что это не о том, что кто-то победил, а кто-то проиграл. Это о том, что миллионы людей потеряли свою жизнь, а мы всех их должны поминать и делать всё, чтобы такой катастрофы не было снова”.

“Войны не будет, но…”

При этом, в недавнем докладе Департамента внешней разведки, который назвал Россию единственной угрозой для Эстонии, Марко Михкельсон не видит каких-то особенно тревожных сигналов:

“Понятно, что я не получаю информацию только из таких докладов. У нас проходят регулярные брифинги, поэтому ничего необычного для меня в этом докладе не было. Просто, когда ведомство говорит “войны не будет, но… есть опасность”, для людей это не может быть позитивной новостью. Люди начинают думать: что за этим стоит? Аудитория этих докладов - не только Эстония, но и Россия, и другие страны. Поэтому, когда публикуют такие доклады, нужно учитывать, как аудитория воспринимает это”.

Михкельсон, который не только имеет доступ к закрытой информации, но и сам является офицером-резервистом, отмечает: