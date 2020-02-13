Марина Кальюранд: Евросоюз озабочен ростом политической конфронтации в Грузии

В качестве примера разногласий в обществе Кальюранд привела решение Грузии отказаться от законодательной поправки, которая вступила бы в силу на предстоящих в октябре парламентских выборах и сделала бы избирательный процесс более пропорциональным и справедливым.

«Такой разворот разочаровал друзей Грузии в Европе, но еще больше разочаровал грузинский народ, который с нетерпением ждал этого законодательного изменения», - сказала Марина Кальюранд на ежегодной встрече комитета ассоциации.

Представители Европейского парламента также выразили разочарование в связи с тем, что Грузия не последовала рекомендациям по реформированию судебной системы Грузии и обеспечению принципов правового государства. Недавно Верховный суд Грузии приговорил к трем годам лишения свободы оппозиционного политика, бывшего мэра Тбилиси Георгия Угулава, и у Европейского парламента возникли вопросы относительно политической окраски и обоснованности этого решения.

«Решение Верховного суда усиливает напряженность и без того сложной политической ситуации», - отмечается в заявлении, сделанном в четверг председателем комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвидом Макаллистером из Германии, докладчиком по Грузии комитета по иностранным делам Свеном Миксером и сопредседателем комитета ЕС-Грузия Мариной Кальюранд.