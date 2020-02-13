Чт, 13.02.2020
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СМИ сообщили о ракетном ударе по американской военной базе в Ираке

Rakett

ФОТО: HANDOUT/REUTERS

Ракета упала на авиабазу K-1 в районе города Киркук на севере Ирака, сообщает al-Mayadeen. Ливанский телеканал напомнил, что на этом объекте дислоцированы военнослужащие из США.

Подобные инциденты на американских базах в Ираке участились после проведения США 3 января операции у международного аэропорта Багдада по устранению генерала КСИР Ирана Касема Сулеймани.

По информации al-Mayadeen, сейчас американские истребители начали активное патрулирование в небе над Киркуком.

В последние месяцы базы с американскими военнослужащими многократно подвергались ракетным и минометным обстрелам.

Ситуация обострилась в конце прошлого года, когда США нанесли удар по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке. В Пентагоне заявили, что это стало ответом на нападение группировки на иракскую базу близ города Киркук.

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