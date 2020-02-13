СМИ сообщили о ракетном ударе по американской военной базе в Ираке

Подобные инциденты на американских базах в Ираке участились после проведения США 3 января операции у международного аэропорта Багдада по устранению генерала КСИР Ирана Касема Сулеймани.

По информации al-Mayadeen, сейчас американские истребители начали активное патрулирование в небе над Киркуком.

В последние месяцы базы с американскими военнослужащими многократно подвергались ракетным и минометным обстрелам.