СМИ сообщили о ракетном ударе по американской военной базе в Ираке

Ракета упала на авиабазу K-1 в районе города Киркук на севере Ирака, сообщает al-Mayadeen. Ливанский телеканал напомнил, что на этом объекте дислоцированы военнослужащие из США.
Подобные инциденты на американских базах в Ираке участились после проведения США 3 января операции у международного аэропорта Багдада по устранению генерала КСИР Ирана Касема Сулеймани.
По информации al-Mayadeen, сейчас американские истребители начали активное патрулирование в небе над Киркуком.
В последние месяцы базы с американскими военнослужащими многократно подвергались ракетным и минометным обстрелам.
Ситуация обострилась в конце прошлого года, когда США нанесли удар по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке. В Пентагоне заявили, что это стало ответом на нападение группировки на иракскую базу близ города Киркук.