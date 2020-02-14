Эксперт ВОЗ: коронавирусом может заразиться две трети мира

По словам ученого, отслеживающего пути распространения коронавируса в Китае, число жертв инфекции может достичь миллиардов человек. Для сравнения: в настоящий момент число заразившихся только в Поднебесной приближается к 64 тысячам человек.

По данным за 13 февраля, количество летальных исходов в китайской провинции Хубэй составило за сутки 116 человек. В то же время было зафиксировано 4823 новых случая заражения, их общее число достигло там 51986.

Защитит ли карантин от распространения коронавируса?

Достигнет ли эпидемия коронавируса мировых масштабов, будет зависеть от эффективности строгого карантина, под которым в Китае сегодня находятся, кроме прочего, многомиллионные города, такие, как Ухань, ставший очагом распространения инфекции.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус похвалил меры, принимаемые КНР для воспрепятствования распространению коронавируса, указав, что они дают остальному миру время для подготовки к борьбе с инфекцией, указывает Bloomberg.