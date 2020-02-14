Пт, 14.02.2020
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  • Полиция нашла пропавшего ранее Тийта на болоте Пяэскюла

Полиция нашла пропавшего ранее Тийта на болоте Пяэскюла

Пропавший Тийт.

ФОТО: Politsei

Полиция просила помощи в поисках 35-летнего Тийта, который в четверг вечером ушел из расположенного в Пыхья-Таллинне медицинского учреждения и не вернулся. В пятницу ближе к обеду Тийт был найден.

Полицейские предполагали, что жизнь и здоровье Тийта могут быть в опасности. Сегодня они искали Тийта в окрестных лесах пляжа на Штромке, но результатов это не принесло.

"Когда мы направлялись уже к следующему месту поисков, бдительный гражданин сообщил, что заметил мужчину на болоте Пяэскюла", – сказал полицейский Пыхьяской префектуры Алексей Веэтлев.

Прибывшие на место полицейские убедились, что найденный является Тийтом и передали его медикам, которые доставили его для проверки здоровья в больницу. 

Полиция благодарит людей, которые не прошли равнодушно мимо, увидев мужчину в легкой одежде, а предположили, что он может нуждаться в помощи. 

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