Полиция нашла пропавшего ранее Тийта на болоте Пяэскюла

Полицейские предполагали, что жизнь и здоровье Тийта могут быть в опасности. Сегодня они искали Тийта в окрестных лесах пляжа на Штромке, но результатов это не принесло.

"Когда мы направлялись уже к следующему месту поисков, бдительный гражданин сообщил, что заметил мужчину на болоте Пяэскюла", – сказал полицейский Пыхьяской префектуры Алексей Веэтлев.

Прибывшие на место полицейские убедились, что найденный является Тийтом и передали его медикам, которые доставили его для проверки здоровья в больницу.