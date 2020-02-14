Полиция просит помощи в поисках 35-летнего мужчины: его жизнь и здоровье могут быть в опасности

У полиции есть основания полагать, что жизнь и здоровье Тийта могут быть в опасности, поэтому незамедлительно приступила к его поискам. Полиция до ночи искала Тийта на Штромке и Пикакари, а также в окрестных лесах. Поисковые работы возобновятся в пятницу, 14 февраля.