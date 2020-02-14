Пт, 14.02.2020
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Полиция просит помощи в поисках 35-летнего мужчины: его жизнь и здоровье могут быть в опасности

Пропавший Тийт.

ФОТО: Politsei

Полиция обратилась за помощью в поисках 35-летнего Тийта, который в четверг вечером ушел из расположенного в Пыхья-Таллинне медицинского учреждения и не вернулся.

У полиции есть основания полагать, что жизнь и здоровье Тийта могут быть в опасности, поэтому незамедлительно приступила к его поискам. Полиция до ночи искала Тийта на Штромке и Пикакари, а также в окрестных лесах. Поисковые работы возобновятся в пятницу, 14 февраля.

В день исчезновения Тийт был одет в зеленую футболку, темные спортивные штаны и светлые шлепанцы. Его рост – 190 см, он худощавого телосложения.

Полиция просит всех, кто видел Тийта, позвонить по номеру 112.

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