Полиция просит помощи в поисках 35-летнего мужчины: его жизнь и здоровье могут быть в опасности

Полиция обратилась за помощью в поисках 35-летнего Тийта, который в четверг вечером ушел из расположенного в Пыхья-Таллинне медицинского учреждения и не вернулся.
У полиции есть основания полагать, что жизнь и здоровье Тийта могут быть в опасности, поэтому незамедлительно приступила к его поискам. Полиция до ночи искала Тийта на Штромке и Пикакари, а также в окрестных лесах. Поисковые работы возобновятся в пятницу, 14 февраля.
В день исчезновения Тийт был одет в зеленую футболку, темные спортивные штаны и светлые шлепанцы. Его рост – 190 см, он худощавого телосложения.
Полиция просит всех, кто видел Тийта, позвонить по номеру 112.